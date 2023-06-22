Иранская делегация в Бельгии собирала информацию об оппозиционерах для дальнейшего запугивания — СМИ 22 июня, 12:32 Иранская делегация в Бельгии собирала информацию об оппозиционерах для дальнейшего запугивания (Фото:Скриншот/RTBF)

Иранская делегация посетила Брюссель, где, как оказалось, собирала информацию об оппозиционных иранских активистах и снимала их на камеру. В стране назревает скандал, поскольку поездка была организована Бельгией, сообщает Brussels Times.

Brussels Times перевела фрагменты обращения спикера мэра Тегерана. Его речь вызывает серьезные опасения относительно безопасности 14 иранских чиновников, которым разрешено въехать в Бельгию.

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Как подчеркнула федеральный депутат Дарья Сафаи, которая является активным членом иранской оппозиции в Бельгии, есть беспокойство относительно съемок на видео оппозиционных активистов, действующих в стране, представителями правительства Ирана.

Бельгийский вещатель RTBF обнародовал доказательства того, что два человека, официально приглашенных в страну федеральным правительством, снимали иранских эмигрантов, которые собрались для протеста против присутствия мэра Тегерана в Брюсселе.

Согласно обнародованным материалам, активистов снимали иранские гости. Два человека, стоявшие примерно в 100 метрах от протестующих, тайно сфотографировали их лица.

Активисты говорят, что иранские чиновники фотографируют лица активистов, чтобы иметь возможность раскрыть их личность и идентифицировать членов их семей, которые все еще живут в Иране. Затем авторитарное правительство Ирана угрожает их родственникам, чтобы остановить критику своего режима. Поняв, что ее снимают издалека, депутат Сафаи подала заявление в полицию.

Кроме того, члены иранской оппозиции и брюссельского парламента предупредили, что визит мэра в Брюссель мог нанести ущерб национальной безопасности.

По данным иранских СМИ, перед началом мероприятия делегация «отправила двух человек в Брюссель для налаживания взаимодействия и проверки ситуации». Сообщается, что им было разрешено свободно передвигаться по Брюсселю для анализа ситуации с безопасностью в городе и сбора разведданных.

Сафаи, а также иранская оппозиция в Брюсселе выразили недовольство в отношении министра иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиба и премьер-министра Александра Де Кроо, которых обвиняют в содействии визиту делегации в Брюссель.