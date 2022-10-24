Иран заявил, что готов направить в Украину миссию для расследования поставок дронов РФ 24 октября, 22:47 Хусейн Амир-Абдоллахиан (Фото:Iran’s Foreign Ministry/ WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Глава МИД Ирана Хусейн Амир-Абдоллахиан заявил, что его страна готова направить военных экспертов, которые расследуют обвинения в снабжении Ираном дронов-камикадзе России.

Об этом сообщает IRNA.

По информации издания, об этом глава иранского МИД сообщил на 18-й сессии Генеральной ассамблеи Ассоциации информационных агентств Азиатско-Тихоокеанского региона (OANA). Так, он заявил, что «Иран не поставлял в Россию никакого оружия для войны с Украиной», в том числе, и беспилотники.

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«В разговоре с господином Боррелем я сказал, что мы готовы отправить группу военных экспертов из Ирана, чтобы совместно с Украиной расследовать обвинения в использовании сделанных Ираном дронов на войне в Украине», — заявил глава МИД Ирана.

Он добавил, что если факты использования Россией иранских беспилотников подтвердятся, то Иран «не останется безразличным».

19 октября американская газета The New York Times сообщила, что Кремлевский режим столкнулся с трудностями в использовании закупленных у Ирана дронов-камикадзе для террористических атак на гражданскую инфраструктуру Украины. Также собеседники газеты заявили, что иранские инструкторы находятся в Крыму, где обучают российских военнослужащих.

Позже официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани опроверг утверждение о том, что иранские инструкторы находились на временно оккупированных территориях Украины и помогали российским силам.

Последние массированные удары беспилотниками-камикадзе по городам Украины, в результате которых было повреждено около 30% ее электростанций, могут быть связаны именно с прибытием иранских инструкторов.

В связи с участием Ирана в войне на стороне РФ МИД Украины инициировал разрыв дипломатических отношений с Тегераном, призвав страны Запада ввести против него дополнительные санкции.