Иран заявляет о непричастности к ракетному удару по Голанским высотам

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Тегеран обвинил Израиль в

Тегеран обвинил Израиль в "безосновательной" инсинуации

Министерство иностранных дел Ирана заявляет о непричастности к ракетному удару по израильским позициям на Голанских высотах.

Официальный Тегеран обвинил Израиль в "безосновательной" инсинуации, сообщает DW.

Напомним, в ночь на 10 мая иранские вооруженные формирования, действующие в Сирии, выпустили около 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах. Несколько ракет были сбиты израильской системой ПРО Железный купол.

В ответ израильские военные выпустили несколько ракет по территории Сирии. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате удара Израиля погибли не менее 15 человек.

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