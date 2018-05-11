Иран заявляет о непричастности к ракетному удару по Голанским высотам

Министерство иностранных дел Ирана заявляет о непричастности к ракетному удару по израильским позициям на Голанских высотах.

Официальный Тегеран обвинил Израиль в "безосновательной" инсинуации, сообщает DW.

Напомним, в ночь на 10 мая иранские вооруженные формирования, действующие в Сирии, выпустили около 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах. Несколько ракет были сбиты израильской системой ПРО Железный купол.

В ответ израильские военные выпустили несколько ракет по территории Сирии. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате удара Израиля погибли не менее 15 человек.