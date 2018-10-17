Иран заявил о ликвидации организаторов теракта на военном параде

Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили о том, что во время операции спецслужб в провинции Дияла был уничтожен Абу Дхоха, который является организатором терактов на военном параде в городе Ахваз.
Об этом передает информационное агентство Mehr.
Также во время спецоперации были уничтожены четверо боевиков.
22 сентября в городах Ирана проходили мероприятия, посвященные началу Ирано-Иракской войны 1980-1988 годов.
Во время военного парада в Ахвазе произошла стрельба. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация Исламкое государство. В результате теракта погибли более 20 человек, еще около 50 получили ранения.
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