17 октября 2018, среда

Иран заявил о ликвидации организаторов теракта на военном параде

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Теракты в Иране произошли 22 сентября

Теракты в Иране произошли 22 сентября

Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили о том, что во время операции спецслужб в провинции Дияла был уничтожен Абу Дхоха, который является организатором терактов на военном параде в городе Ахваз.

Об этом передает информационное агентство Mehr.

Также во время спецоперации были уничтожены четверо боевиков.

22 сентября в городах Ирана проходили мероприятия, посвященные началу Ирано-Иракской войны 1980-1988 годов.

Во время военного парада в Ахвазе произошла стрельба. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация Исламкое государствоВ результате теракта погибли более 20 человек, еще около 50 получили ранения.

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