Иран заявил о ликвидации организаторов теракта на военном параде

Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили о том, что во время операции спецслужб в провинции Дияла был уничтожен Абу Дхоха, который является организатором терактов на военном параде в городе Ахваз.

Об этом передает информационное агентство Mehr.

Также во время спецоперации были уничтожены четверо боевиков.

22 сентября в городах Ирана проходили мероприятия, посвященные началу Ирано-Иракской войны 1980-1988 годов.

Во время военного парада в Ахвазе произошла стрельба. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация Исламкое государство. В результате теракта погибли более 20 человек, еще около 50 получили ранения.