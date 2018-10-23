Иран вооружает баллистическими ракетами военизированные группировки Ирака - СМИ

Хезболла имеет на вооружении порядка 150 тысяч ракет, заявили в Израиле

Иран строит на территории Ирака заводы по производству и модернизации баллистических ракет, сообщает израильская газета Israel Hayom со ссылкой на доклад разведки Израиля.

По данным собеседников издания, Иран уже отправил баллистические ракеты шиитским группировкам в Ираке и помог Ираку построить на его территории объекты по производству и модернизации ракет.

В материале указано, что Корпус стражей исламской революции передал иракским силам народной мобилизации Аль-Хашд аш-Шааби партию баллистических ракет средней дальности, способных поражать цели на территории Израиля.

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Министр внутренней безопасности, стратегического планирования Израиля Гилад Эрдан считает, что Иран может использовать Ирак как плацдарм для ракетного нападения на Израиль. По его информации, на вооружении шиитской группировки Хезболла, в значительной степени поддерживаемой Ираном, в настоящее время находится около 150 тысяч ракет.

Напомним, во время выступления в Генеральной ассамблее ООН в сентябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран скрывает ядерное хранилище, расположенное в Тегеране.

В апреле стало известно, что израильская разведка похитила из Тегерана тысячи документов из секретного ядерного архива, которые, по данным Израиля, доказывают, что Иран тайно продолжает ядерную программу.