Иран рассматривает Украину потенциальным виновником взрывов на заводах — СМИ

30 января, 23:32
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Взрыв на объекте критической инфраструктуры в Иране (Фото:Pool via WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Взрыв на объекте критической инфраструктуры в Иране (Фото:Pool via WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Правительство Тегерана рассматривает Украину в качестве возможного организатора ударов по критической инфраструктуре, которые случились в ночь на 29 января, сообщает Amwajmedia.

Высокопоставленный политический источник в иранской столице сообщил, что Киев фигурирует в числе потенциальных виновников происшествия.

Также обсуждается версия возможной причастности к воздушным атакам Азербайджана, на чье посольство в Тегеране недавно было совершено нападение.

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Издание указывает, что в этом событии также мог сыграть свою роль Израиль, хотя официально Тегеран пока что не обвинил ни одну из стран в происшествии.

30 января спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина предупреждала Иран о серьезных последствиях в случае поддержки полномасштабной российской агрессии.

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Предполагаемый момент удара по оборонному заводу в Исфахане, Иран (Фото:Reuters via WANA (West Asia News Agency) via REUTERS) Иран получил дронами. Что известно о последствиях удара по военному заводу в Исфахане и возможном участии Израиля и США в операции

В ночь на 29 января в иранских соцсетях появились сообщения о ряде взрывов и пожаров на несколько стратегических объектах в Иране. Позже был подтвержден только удар по оборонному комплексу в Исфахане — по данным Wall Street Journal, целью стал завод по производству боеприпасов. Он находится рядом с локациями Иранского центра космических исследований, который попал под санкции США за работу над иранской программой баллистических ракет.

AP сообщило, что за взрывами на военном заводе в Иране может стоять Израиль. Власти страны это не подтверждают. В министерстве обороны Ирана утверждают, что атака дронов на одно из оборонных предприятий в Исфахане была неудачной.

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что взрывы в Иране являются прямым следствием политики страны, так как Тегеран продолжает поддерживать агрессию России, поставляя путинскому режиму вооружение.

https://www.youtube.com/watch?v=jAdicislf3U
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Иран Иранские беспилотники

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