Закачал в сотни центрифуг. Иран увеличивает объемы обогащенного урана 2 августа, 00:22 Флаг Ирана (Фото:REUTERS/Morteza Nikoubazl)

Иранская организация по ядерной безопасности начала закачивать газообразный уран в сотни центрифуг IR-1s и IR-6. МАГАТЭ якобы знает об этих действий.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Спикер IAEO заявил, что центрифуги были закачены в рамках Стратегического плана действий по снятию санкций и защите интересов иранской нации и достижению минимального уровня обогащения в 190 000 единиц раздельной работы (SWU), чтобы удовлетворить «уровень потребностей [Ирана]».

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В конце июня государственные медиа Ирана сообщили о космическом запуске твердотопливной ракеты-носителя. Вашингтон назвал этот шаг «бесполезным и дестабилизирующим».

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