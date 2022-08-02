Закачал в сотни центрифуг. Иран увеличивает объемы обогащенного урана
Флаг Ирана (Фото:REUTERS/Morteza Nikoubazl)
Иранская организация по ядерной безопасности начала закачивать газообразный уран в сотни центрифуг IR-1s и IR-6. МАГАТЭ якобы знает об этих действий.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Спикер IAEO заявил, что центрифуги были закачены в рамках Стратегического плана действий по снятию санкций и защите интересов иранской нации и достижению минимального уровня обогащения в 190 000 единиц раздельной работы (SWU), чтобы удовлетворить «уровень потребностей [Ирана]».
В конце июня государственные медиа Ирана сообщили о космическом запуске твердотопливной ракеты-носителя. Вашингтон назвал этот шаг «бесполезным и дестабилизирующим».
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