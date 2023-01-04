Иран строит беспилотный авианосец с переоборудованного торгового судна — СМИ 4 января, 18:37 Шахид Махдави (Фото:via USNI)

В сухом доке у входа в Персидский залив Военно-морские силы Ирана превращают бывший торговый контейнеровоз в корабль для перевозки беспилотников, сообщает USNI.

Согласно спутниковым снимками и фотографиям из открытых источников, опубликованных соавтором USNI Саттоном, военно-морской корабль Корпуса стражей Исламской революции Шахид Махдави — бывший контейнеровоз под флагом Ирана переоборудуют в военный корабль для перевозки вертолетов и дронов на Иранском судостроительном и оффшорном промышленном комплексе в Бандар-Аббасе вблизи Ормузского пролива.

Видео дня

Военно-морской корабль Корпуса стражей Исламской революции Шахид Махдави / Фото: USNI

Отмечается, что Шахид Махдави находится в сухом доке по крайней мере с мая, и с тех пор перерабатывается с торгового судна на военное.

На новых фотографиях видно, как палуба торгового судна была снята перед установкой надводного пускового аппарата.

Саттон отметил, что переоборудование добавляет большую консольную кабину экипажа по левому борту. Однако пока неясно, будет ли добавлен свес к правому борту.

«Тот факт, что надстройка охватывает оригинальную палубу, означает, что традиционная компоновка авианосца невозможна. Ракурсы на добавленной кабине также не традиционны. Возможно, это намекает на полетную палубу, проходящую от левого до правого борта перед надстройкой», — считает Саттон.

При этом иранские СМИ сообщали, что корабль используется для хранения беспилотников, чтобы увеличить возможности страны для нанесения дальнего удара.

В конце декабря газета The New York Times сообщила, что Администрация Байдена развернула масштабную программу, которая должна лишить Иран возможности производить и поставлять беспилотников в Россию. Издание писало, что усилия активизировали после того, как наличие в этих аппаратах западных компонентов стало очевидным.

Иран сначала не признавал передачу своих дронов россиянам: в октябре такую информацию отрицал официальный представитель Министерства иностранных дел страны Насер Канани. Уже в следующем месяце дипломат признал передачу аппаратов, однако отметил, что это произошло до начала полномасштабной агрессии РФ против Украины.