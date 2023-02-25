Радиус действия 1650 км. Иран разработал новую баллистическую ракету большой дальности 25 февраля, 08:51 Флаг Иранской Республики (Фото:Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Иран заявил о разработке крылатой ракеті с радиусом действия 1650 км (1025 миль). Такие действия могут вызвать беспокойство Запада после использования Россией иранских беспилотников в войне против Украины.

Об этом сообщает агентство Reuters.



«Наша крылатая ракета с дальностью 1650 км добавлена в ракетный арсенал Исламской Республики Иран», — сказал глава аэрокосмических войск Революционной гвардии Ирана Амирали Хаджизаде государственному телевидению.

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Как отмечает издание, Хаджизаде прибегнул к часто повторяющимся угрозам Ирана отомстить США за убийство высокопоставленного иранского командующего Касема Сулеймани.

«Волей Божьей, мы хотим убить [экс-президента США Дональда] Трампа. [Бывшего госсекретаря Майка] Помпео… И военные командиры, отдавшие приказ [убить Сулеймани], должны быть убиты», — сказал Хаджизаде в телевизионном интервью.

При этом Хаджизаде утверждает, что Иран не собирался убивать «бедных солдат», когда он провел баллистическую ракетную атаку по силам США в Ираке через несколько дней после того, как во время удара беспилотника в 2020 году в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани — одна из самых влиятельных фигур Ирана и всего Ближнего Востока.

Тогда США официально подтвердили, что именно Сулеймани был главной целью удара, который Пентагон назвал «решительными оборонительными действиями». В сообщении Минобороны США указано, что генерал Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе».

Спецоперация была проведена по приказу тогдашнего президента США Дональда Трампа.

Агентство добавляет, что Иран расширил свою ракетную программу, в частности производство баллистических ракет, вопреки сопротивлению Соединенных Штатов и обеспокоенности со стороны стран Европы. Тегеран утверждает, что программа сугубо оборонная и носит сдерживающий характер.