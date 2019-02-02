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Иран провел успешное испытание новой ракеты большой дальности – видео

Сегодня, 19:52
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Скриншот с видео mehrnews.com

Ракета способна поражать цели на расстоянии более 1300 км

Иран провел успешное испытание крылатой ракеты большой дальности.

Как сообщает Reuters, испытания ракеты Ховейзе прошли в субботу, 2 февраля, в день празднования 40-й годовщины Исламской революции.

Дальность полета ракеты составляет до 1350 км.

"Эта крылатая ракета требует очень короткого времени для запуска и может летать на небольшой высоте", - сказал иранский министр обороны Амир Хатами во время презентации результатов запуска.

В Тегеране также заявили, что ракетная программа преследует исключительно оборонительные цели.

Иранские СМИ обнародовали видео испытаний ракеты.

Напомним, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана. Он назвал соглашение несправедливым и выразил сомнение в том, что оно ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Затем Вашингтон расширил санкции против Ирана и потребовал от государств-союзников прекратить покупать у него нефть под угрозой санкций в отношении компаний-закупщиков.

Иран в ответ пожаловался в Международный суд ООН, а также объявил, что если экспорт иранской нефти будет блокирован, то он перекроет поставки нефти на международный рынок через Ормузский пролив. Через этот пролив идет около 20 процентов всего мирового экспорта нефти.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Иран скрывает ядерное хранилище, расположенное в Тегеране.

Позже стало известно, что израильская разведка похитила из Тегерана тысячи документов из секретного ядерного архива, которые, по данным Израиля, доказывают, что Иран тайно продолжает ядерную программу.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов.Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия.

Теги:   Испытания Ракеты Иран

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