Новая иранская революция? Режиму Ирана угрожают яростные протесты из-за смерти 22-летней девушки, задержанной «полицией нравов» — фото

22 сентября, 16:17
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Уличные акции в Тегеране (Фото:Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency))

Уличные акции в Тегеране (Фото:Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency))

Режим Ирана, один из самых жестких в мире, грозить пошатнуться под натиском масштабных массовых протестов. Страну взорвала смерть 22-летней Махсы Амини, задержанной и предположительно избитой иранской «полицией нравов» за якобы «неправильное» ношение хиджаба.

Протесты в Иране длятся уже почти неделю — с 16 сентября, когда в реанимации умерла 22-летняя иранка Махса Амини. Несколькими днями ранее стражи порядка задержали ее в Тегеране за то, что девушка не надела исламскую одежду должным образом. Позже стало известно, что она была избита, вероятно получила травмы головы и оказалась в коме. Медики констатировали смерть мозга уже при госпитализации Амини в день ее задержания 13 сентября, однако позже клиника была вынуждена удалить этот пост. Правоохранители утверждают, что у нее случился сердечный приступ, хотя семья девушки отрицает наличие у нее проблем сердцем, пишет SW

Видео дня

Смерть молодой женщины разъярила иранцев — в частности молодое поколение страны, где с 1979 года после победы Исламской революции царит засилье норм шариата, особенно строгих для женщин.

https://twitter.com/FridaGhitis/status/1572350814882267137

Возмущенные произволом «полиции нравов» и гибелью Махсы Амини, на улицы Тегерана и других иранских городов вышли десятки тысяч людей. По состоянию на 22 сентября протесты охватили как минимум 15 городов, включая Исфахан, Карадж, Мешхед, Рашт, Саккес и Санандадж, пишет The Guardian. Известно о гибели по меньшей мере 17 человек, сообщает AFP. По данным правозащитной группы Hengaw, еще 450 человек были ранены и около 500 арестованы, хотя эти цифры не подтверждены официально.

https://twitter.com/AFP/status/1572919971818180608

Демонстрации сотрясают весь Иран. Из многих уголков страны поступают видео, где протестующие жгут машины силовиков и забрасывают правоохранителей камнями, пытаются помешать задержаниями и отбить протестующих у полиции, срывают изображения религиозных лидеров страны.

https://twitter.com/JasonMBrodsky/status/1572732897739821056

Набирает обороты и движение иранских женщин, которые снимают хиджаб в память о погибшей Махсе Амини и в знак протеста против установленных властями Ирана правил.

https://twitter.com/AlinejadMasih/status/1571542257127542785

Кроме того, молодые девушки публично остригают свои волосы, поддерживаемые тысячами людей.

https://twitter.com/GEsfandiari/status/1572268954684653571

В ответ на это иранское руководство пытается подавить протесты силой. Сообщалось о случаях применения слезоточивого газа, а также об отключении интернета в некоторых частях страны и блокировке учетных записей Instagram с иранскими IP-адресами. В правительстве Ирана подтвердили, что в некоторых районах страны был введен комендантский час. В соцсетях ширятся фотографии раненых протестующих, пострадавших от рук силовиков, включая девушек.

https://twitter.com/arya167_/status/1572920350345940992

Иранские чиновники заявили, что проведут расследование причин смерти Амини, однако протестующие не верят во внутреннее расследование, требуют упразднить «полицию нравов», а также добавляют к протестным лозунгам недовольство экономической ситуацией в стране и ограничениями прав ее жителей.

Иранский президент Ибрахим Раиси, выступая 21 сентября на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, не упомянул демонстрации прямо, однако раскритиковал западные страны за их реакцию в ответ на «расследуемый в Иране инцидент».

Протесты в Иране вспыхнули на фоне сообщений об ухудшении здоровья 83-летнего аятоллы Али Хаменеи, духовного лидера страны. Однако в своем почти часовом обращении 21 сентября, призывая молодежь «не поддаваться обману западных держав», он не проявил явных признаков физической слабости, отмечает The Guardian.

https://twitter.com/FridaGhitis/status/1572619796411256833

Тем временем международные аналитики уже сравнивают нынешние протесты с социальным взрывом, который охватил Иран в 2009 году после смерти Неды Ага-Солтан. 26-летняя девушка, оказавшись в гуще антиправительственного протеста после спорных выборов, получила смертельное ранение в грудь. Выстрел совершил один из членов проправительственной группировки Басидж — иранского полувоенного формирования, одной из сил в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

НВ собрал фотосвидетельства новых масштабных протестов в Иране.

Смерть Махсы Амини — одна из главных тем иранских газет

18 сентября (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency))
18 сентября / Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)
Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)
Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)
Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)

Акции в Тегеране

Уличные баррикады

21 сентября (Фото: WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)
21 сентября / Фото: WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
21 сентября (Фото: WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)
21 сентября / Фото: WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Сожженные полицейские мотоциклы

19 сентября (Фото: WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)
19 сентября / Фото: WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
19 сентября (Фото: WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)
19 сентября / Фото: WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
19 сентября (Фото: WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)
19 сентября / Фото: WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Протестующие возле Технологического университета Амира Кабира в Тегеране

19 сентября (Фото: REUTERS)
19 сентября / Фото: REUTERS

Противостояние силовиков и демонстрантов на бульваре Кешаварз в самом центре Тегерана

19 сентября (Фото: Shayan Sardarizadeh via Twitter)
19 сентября / Фото: Shayan Sardarizadeh via Twitter

Боджнурд, административный центр провинции Северный Хорасан

Перевернутая и сожженная машина полиции.

22 сентября (Фото: Video obtained by Reuters/via REUTERS)
22 сентября / Фото: Video obtained by Reuters/via REUTERS

Другие фото из неуточненных локаций в Иране

https://twitter.com/AnonymousUK2022/status/1572647424115482626
https://twitter.com/Shayan86/status/1572754706409177088
https://twitter.com/AFP/status/1572038849299378176
https://twitter.com/Shayan86/status/1571979410386870274

Протесты солидарности с иранскими женщинами в других странах мира

Турция, Стамбул

REUTERS/Murad Sezer
Фото: REUTERS/Murad Sezer
REUTERS/Murad Sezer
Фото: REUTERS/Murad Sezer
REUTERS/Murad Sezer
Фото: REUTERS/Murad Sezer

Канада, Торонто

REUTERS
Фото: REUTERS

Болонья, Италия

Faezeh Afshan/via REUTERS
Фото: Faezeh Afshan/via REUTERS
Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Ислам Иран Видео Тегеран Акция протеста Массовые беспорядки Сюжет НВ Протесты Фоторепортаж

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