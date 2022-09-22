Новая иранская революция? Режиму Ирана угрожают яростные протесты из-за смерти 22-летней девушки, задержанной «полицией нравов» — фото 22 сентября, 16:17 Сюжет Уличные акции в Тегеране (Фото:Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency))

Режим Ирана, один из самых жестких в мире, грозить пошатнуться под натиском масштабных массовых протестов. Страну взорвала смерть 22-летней Махсы Амини, задержанной и предположительно избитой иранской «полицией нравов» за якобы «неправильное» ношение хиджаба.

Протесты в Иране длятся уже почти неделю — с 16 сентября, когда в реанимации умерла 22-летняя иранка Махса Амини. Несколькими днями ранее стражи порядка задержали ее в Тегеране за то, что девушка не надела исламскую одежду должным образом. Позже стало известно, что она была избита, вероятно получила травмы головы и оказалась в коме. Медики констатировали смерть мозга уже при госпитализации Амини в день ее задержания 13 сентября, однако позже клиника была вынуждена удалить этот пост. Правоохранители утверждают, что у нее случился сердечный приступ, хотя семья девушки отрицает наличие у нее проблем сердцем, пишет SW

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Смерть молодой женщины разъярила иранцев — в частности молодое поколение страны, где с 1979 года после победы Исламской революции царит засилье норм шариата, особенно строгих для женщин.

Возмущенные произволом «полиции нравов» и гибелью Махсы Амини, на улицы Тегерана и других иранских городов вышли десятки тысяч людей. По состоянию на 22 сентября протесты охватили как минимум 15 городов, включая Исфахан, Карадж, Мешхед, Рашт, Саккес и Санандадж, пишет The Guardian. Известно о гибели по меньшей мере 17 человек, сообщает AFP. По данным правозащитной группы Hengaw, еще 450 человек были ранены и около 500 арестованы, хотя эти цифры не подтверждены официально.

Демонстрации сотрясают весь Иран. Из многих уголков страны поступают видео, где протестующие жгут машины силовиков и забрасывают правоохранителей камнями, пытаются помешать задержаниями и отбить протестующих у полиции, срывают изображения религиозных лидеров страны.

Набирает обороты и движение иранских женщин, которые снимают хиджаб в память о погибшей Махсе Амини и в знак протеста против установленных властями Ирана правил.

Кроме того, молодые девушки публично остригают свои волосы, поддерживаемые тысячами людей.

В ответ на это иранское руководство пытается подавить протесты силой. Сообщалось о случаях применения слезоточивого газа, а также об отключении интернета в некоторых частях страны и блокировке учетных записей Instagram с иранскими IP-адресами. В правительстве Ирана подтвердили, что в некоторых районах страны был введен комендантский час. В соцсетях ширятся фотографии раненых протестующих, пострадавших от рук силовиков, включая девушек.

Иранские чиновники заявили, что проведут расследование причин смерти Амини, однако протестующие не верят во внутреннее расследование, требуют упразднить «полицию нравов», а также добавляют к протестным лозунгам недовольство экономической ситуацией в стране и ограничениями прав ее жителей.



Иранский президент Ибрахим Раиси, выступая 21 сентября на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, не упомянул демонстрации прямо, однако раскритиковал западные страны за их реакцию в ответ на «расследуемый в Иране инцидент».

Протесты в Иране вспыхнули на фоне сообщений об ухудшении здоровья 83-летнего аятоллы Али Хаменеи, духовного лидера страны. Однако в своем почти часовом обращении 21 сентября, призывая молодежь «не поддаваться обману западных держав», он не проявил явных признаков физической слабости, отмечает The Guardian.

Тем временем международные аналитики уже сравнивают нынешние протесты с социальным взрывом, который охватил Иран в 2009 году после смерти Неды Ага-Солтан. 26-летняя девушка, оказавшись в гуще антиправительственного протеста после спорных выборов, получила смертельное ранение в грудь. Выстрел совершил один из членов проправительственной группировки Басидж — иранского полувоенного формирования, одной из сил в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

НВ собрал фотосвидетельства новых масштабных протестов в Иране.

Смерть Махсы Амини — одна из главных тем иранских газет

18 сентября / Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)

Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)

Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)

Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)

Акции в Тегеране

Уличные баррикады

21 сентября / Фото: WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

21 сентября / Фото: WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Сожженные полицейские мотоциклы

19 сентября / Фото: WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

19 сентября / Фото: WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

19 сентября / Фото: WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Протестующие возле Технологического университета Амира Кабира в Тегеране



19 сентября / Фото: REUTERS

Противостояние силовиков и демонстрантов на бульваре Кешаварз в самом центре Тегерана

19 сентября / Фото: Shayan Sardarizadeh via Twitter

Боджнурд, административный центр провинции Северный Хорасан

Перевернутая и сожженная машина полиции.

22 сентября / Фото: Video obtained by Reuters/via REUTERS

Другие фото из неуточненных локаций в Иране

Протесты солидарности с иранскими женщинами в других странах мира

Турция, Стамбул

Фото: REUTERS/Murad Sezer

Фото: REUTERS/Murad Sezer

Фото: REUTERS/Murad Sezer

Канада, Торонто

Фото: REUTERS

Болонья, Италия

Фото: Faezeh Afshan/via REUTERS

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