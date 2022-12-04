Иран просит у России помощь для подавления протестов — СМИ 4 декабря, 11:25 В Иране продолжаются протесты (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Иран просит Россию предоставить спецоборудование и помочь научить сотрудников службы безопасности подавлению масштабных протестов, сообщает Iran International — оппозиционный иранский телеканал, базирующийся в Лондоне.

Как стало известно каналу, иранский режим попросил Москву отправить советников, поскольку он готовится к длительной конфронтации с протестующими и озабочен ограниченностью ресурсов как в живой силе, так и в технике.

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Журналисты Iran International ссылаются на секретные файлы, полученные хакерами и переданные в редакцию. Эти документы свидетельствуют о том, что Тегеран полагается на информацию из Москвы, чтобы оценить внутреннюю ситуацию. В документах есть упоминания, что Россия прослушивает западные коммуникации, чтобы дать Тегерану оценки характера и силы протестного движения.

Информация подтверждает комментарий Белого дома в конце октября о том, что Россия консультирует Тегеран по поводу оптимальных методов подавления протестов.



Тогда пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время совместного пресс-брифинга с представителем Совета национальной безопасности Джоном Кирби заявила, что Москва, вероятно, помогает Ирану, опираясь на собственный опыт борьбы с оппозицией.

«Доказательства того, что Иран помогает России разворачивать войну против Украины, очевидны и публичны. Иран и Россия сближаются по мере того, как становятся все более изолированными. Наш посыл Ирану очень, очень четкий: прекратите убивать своих людей и прекратите отправлять оружие в Россию для убийства украинцев», — сказала Жан-Пьер.

Кирби заявил, что Белый дом уверен в помощи России в подавлении иранских протестов. Он подчеркнул, что это факт, а не предположение.

"Мы знаем, что они, вероятно, рассматривают определенную поддержку способности Ирана расправляться с протестующими. И, к сожалению, у России есть опыт этого», — сказал он.

Кирби назвал это еще одним примером того, как Россия и Иран сейчас работают вместе, чтобы не только нарушать права человека и гражданские права в Иране, но и поставить под угрозу жизни украинцев.

Как пишет издание, ранее на этой неделе хакерская группа Black Reward получила аудиофайл, раскрывающий обеспокоенность иранских чиновников по поводу истощения сил безопасности на фоне попыток подавить протесты.

Массовые протесты в Иране вспыхнули в сентябре 2022 года после того, как полиция морали до смерти избила 22-летнюю Махсу Амини. Митинги распространились во многих городах страны, участники протестовали против полицейского насилия, раздавались и политические лозунги.

За более чем два месяца протестов было арестовано около 18 тысяч человек — некоторым из них уже вынесли смертные приговоры, но ни один из них пока не приведен в исполнение. За время протестов в Иране погибли, по приблизительным данным, 469 митингующих и 61 сотрудник силовых структур.

Страны цивилизованного мира осудили подавление протестов в Иране и ввели санкции против иранского режима. Санкции вводились и в связи с поставками Ираном оружия России, в частности дронов-камикадзе, которые российская армия использует для атак на гражданское население Украины.