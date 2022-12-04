Иран просит у России помощь для подавления протестов — СМИ

4 декабря, 11:25
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В Иране продолжаются протесты (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

В Иране продолжаются протесты (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Иран просит Россию предоставить спецоборудование и помочь научить сотрудников службы безопасности подавлению масштабных протестов, сообщает Iran International — оппозиционный иранский телеканал, базирующийся в Лондоне.

Как стало известно каналу, иранский режим попросил Москву отправить советников, поскольку он готовится к длительной конфронтации с протестующими и озабочен ограниченностью ресурсов как в живой силе, так и в технике.

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Журналисты Iran International ссылаются на секретные файлы, полученные хакерами и переданные в редакцию. Эти документы свидетельствуют о том, что Тегеран полагается на информацию из Москвы, чтобы оценить внутреннюю ситуацию. В документах есть упоминания, что Россия прослушивает западные коммуникации, чтобы дать Тегерану оценки характера и силы протестного движения.

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Информация подтверждает комментарий Белого дома в конце октября о том, что Россия консультирует Тегеран по поводу оптимальных методов подавления протестов.

Тогда пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время совместного пресс-брифинга с представителем Совета национальной безопасности Джоном Кирби заявила, что Москва, вероятно, помогает Ирану, опираясь на собственный опыт борьбы с оппозицией.

«Доказательства того, что Иран помогает России разворачивать войну против Украины, очевидны и публичны. Иран и Россия сближаются по мере того, как становятся все более изолированными. Наш посыл Ирану очень, очень четкий: прекратите убивать своих людей и прекратите отправлять оружие в Россию для убийства украинцев», — сказала Жан-Пьер.

Кирби заявил, что Белый дом уверен в помощи России в подавлении иранских протестов. Он подчеркнул, что это факт, а не предположение.

"Мы знаем, что они, вероятно, рассматривают определенную поддержку способности Ирана расправляться с протестующими. И, к сожалению, у России есть опыт этого», — сказал он.

Кирби назвал это еще одним примером того, как Россия и Иран сейчас работают вместе, чтобы не только нарушать права человека и гражданские права в Иране, но и поставить под угрозу жизни украинцев.

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Как пишет издание, ранее на этой неделе хакерская группа Black Reward получила аудиофайл, раскрывающий обеспокоенность иранских чиновников по поводу истощения сил безопасности на фоне попыток подавить протесты.

Массовые протесты в Иране вспыхнули в сентябре 2022 года после того, как полиция морали до смерти избила 22-летнюю Махсу Амини. Митинги распространились во многих городах страны, участники протестовали против полицейского насилия, раздавались и политические лозунги.

За более чем два месяца протестов было арестовано около 18 тысяч человек — некоторым из них уже вынесли смертные приговоры, но ни один из них пока не приведен в исполнение. За время протестов в Иране погибли, по приблизительным данным, 469 митингующих и 61 сотрудник силовых структур.

Страны цивилизованного мира осудили подавление протестов в Иране и ввели санкции против иранского режима. Санкции вводились и в связи с поставками Ираном оружия России, в частности дронов-камикадзе, которые российская армия использует для атак на гражданское население Украины.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Иран Украина-Иран протесты в Иране Иранские беспилотники иранские ракеты

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