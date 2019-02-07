Иран представил новую баллистическую ракету на "подземном заводе" Сегодня, 21:49 313 Цей матеріал також доступний українською Fars Ракета Dezful с дальностью полета 1000 км Fars

В четверг, 7 февраля, Революционная гвардия Ирана представила баллистическую ракету класса "земля-земля" с заявленной дальностью действия 1000 км.

Как сообщает информационное агентство Fars, ракета Dezful разработана на базе ракеты Zolfaghar, имеющей дальность полета 700 км и боеголовку 450 кг.

Ракета Dezful наземного базирования была продемонстрирована на "подземном заводе" по производству баллистических ракет.

Командующий Корпуса стражей Исламской революции заявил на церемонии, что Иран планирует массовое производство высокоточных и интеллектуальных современных ракет.

Иран заявляет, что у него есть на вооружении ракеты с дальностью полета до 2000 км, способные поразить военные базы Израиля и США на Ближнем Востоке.

Напомним, что 2 февраля Иран провел успешное испытание крылатой ракеты большой дальности.

По данным США, испытание Ираном баллистических ракет нарушает резолюцию Совета безопасности Организации Объединенных Наций 2231. В МИД Ирана опровергают: резолюция 2231 Совбеза ООН не ограничивает ракетную программу Ирана и Тегеран не планирует разрабатывать ядерные боеголовки.