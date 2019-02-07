Иран представил новую баллистическую ракету на "подземном заводе"
В четверг, 7 февраля, Революционная гвардия
Ирана представила баллистическую ракету класса "земля-земля" с заявленной
дальностью действия 1000 км.
Как сообщает информационное агентство Fars, ракета
Dezful разработана на базе ракеты Zolfaghar, имеющей дальность полета 700 км и
боеголовку 450 кг.
Ракета Dezful наземного базирования была
продемонстрирована на "подземном заводе" по производству баллистических
ракет.
Командующий Корпуса стражей Исламской
революции заявил на церемонии, что Иран планирует массовое производство
высокоточных и интеллектуальных современных ракет.
Иран заявляет, что у него есть на вооружении ракеты
с дальностью полета до 2000 км, способные поразить военные базы Израиля и США
на Ближнем Востоке.
Напомним, что 2 февраля Иран провел успешное
испытание крылатой ракеты большой дальности.
По данным США, испытание Ираном баллистических
ракет нарушает резолюцию Совета безопасности Организации Объединенных Наций
2231. В МИД Ирана опровергают: резолюция 2231 Совбеза ООН не ограничивает
ракетную программу Ирана и Тегеран не планирует разрабатывать ядерные
боеголовки.