Спутниковые снимки. Завод по производству дронов Shahed-136 в иранском Исфахане не разрушен — СМИ 29 января, 18:52 Учения с дронами на неизвестной локации в Иране (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS))

Под атаку в иранском городе Исфахан в ночь на 29 января завод по производству дронов-камикадзе Shahed-136 и других беспилотников не попал. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки его территории, пишет Defense Express.

Как пишет издание, ранее появилась информация, что именно это предприятие атаковали 28 января около 23:30 по местному времени. Спутниковое фото Planet Labs сделали уже после атаки — 29 января в 10:10 по местному времени (в Иране действует часовой пояс UTC +3:30).

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На нем никаких разрушений не замечено. Для сравнения Defense Express публикует снимок от 26 ноября 2022 года. За это время на предприятии построили еще два ангара, но уничтожения или какого-либо значительного повреждения именно завода по производству Shahed-136 не видно.

«Более того, надо учитывать, что все критические и важные производственные мощности Иран размещает под землей. И речь идет о подземных комплексах. А для их поражения необходимо использовать специальные бетонобойные боеприпасы большой мощности», — пишет Defense Express.

Ночью 29 января на нескольких крупных оборонных предприятиях в разных районах Ирана прогремели взрывы. В частности, известно об атаке беспилотников на завод по производству боеприпасов в городе Исфахан. Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) писал, что возле Исфахана расположен исследовательский центр Shahed Aviation Industries, занимающийся дронами, которыми Россия атакует Украину.



AP сообщило, что за взрывами на военном заводе в Иране может стоять Израиль. Власти страны это не подтверждают. В Министерстве обороны Ирана заявили, что атака дронов на одно из оборонных предприятий в городе Исфахан была неудачной.

