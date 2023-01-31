«Атака агрессивного Люксембурга». Экс-офицер армии Израиля об атаке дронов на заводы в Иране и последствиях для режима — интервью 31 января, 13:31 Эксклюзив NV Вероятный момент взрыва на военном заводе в иранском Исфахане (Фото:Pool via WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Григорий Тамар, офицер Армии обороны Израиля в отставке, рассказал в интервью Radio NV о том, как атака дронами на военные заводы в Иране отразится на перспективах ВПК Исламской республики и ее сотрудничестве с РФ.

— То, что сейчас происходит в Иране, взбудоражило умы в Украине, ведь нам это очень знакомом — внезапные активные боевые действия. Многие подумали что Израиль начал что-то вроде террористической операции. Однако мы сейчас имеем заявления от властей Израиля, что это не так, Израиль к этому не причастен. Попробуйте, пожалуйста, объяснить, что сейчас происходит на Ближнем Востоке?

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— Я думаю, что как обычно, как традиционно для наших мест, «военно-воздушные силы агрессивного Люксембурга» как всегда крушат все вокруг, сокрушая различные террористические организации. Когда у вас такое происходит, говорят: курили, а у нас говорят — Люксембург шалит.

— Я увидел такие комментарии, мол, что-то взорвалось, непонятно кем, что-то случилось.

— Давайте теперь серьезно. Я думаю, что полную информацию о происшедших событиях мы долго еще с вами не узнаем и это хорошо. Однако давайте мы попробуем разобраться в тех крупицах информации, которые можно воспринимать как достоверную, которая сейчас заполонила все виртуальное пространство. Мы видим по характеру фото и видео съемок, которые были сделаны, что разрушения крайне существенны.

Для того, чтобы произошел такой характер разрушений, либо должен быть боеприпас применен очень большого веса, калибра, масштаба, формата, либо должен был быть применен незначительный боеприпас, который сдетонировал с тем объектом, который был подвергнут атаке.