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Иран подтвердил испытание баллистической ракеты

Сегодня, 15:37
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Амир-Али Хаджизаде

Фото: Fars News

Командующий военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции Амир-Али Хаджизаде подтвердил, что Иран недавно провел новые испытания баллистической ракеты.

"Мы проводим испытания ракет. Недавний тестовый запуск имел большое значение", - сказал он в комментарии Fars News.

Генерал Хаджизаде заявил, что Иран ежегодно проводит более 40-50 ракетных испытаний, а реакция американцев на запуски ракет свидетельствует о том, что этот вопрос очень важен для них и заставляет их "поднимать тревогу".

Ранее в этом месяце госсекретарь США Майка Помпео заявил, что Иран провел испытание баллистической ракеты средней дальности, способной нести несколько боеголовок. Такая ракета может поразить цель на Ближнем Востоке и в Европе.

По данным Вашингтона, это испытание нарушает резолюцию Совета безопасности Организации Объединенных Наций 2231. В ответ министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что резолюция 2231 Совбеза ООН не ограничивает ракетную программу Ирана. Он заверил, что Тегеран не планирует разрабатывать ядерные боеголовки.

Теги:   Запуск баллистической ракеты Баллистические ракеты Иран США

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