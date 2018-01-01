Иран подтвердил испытание баллистической ракеты Сегодня, 15:37 51 Цей матеріал також доступний українською Амир-Али Хаджизаде Фото: Fars News

Командующий военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции Амир-Али Хаджизаде подтвердил, что Иран недавно провел новые испытания баллистической ракеты.

"Мы проводим испытания ракет. Недавний тестовый запуск имел большое значение", - сказал он в комментарии Fars News.

Генерал Хаджизаде заявил, что Иран ежегодно проводит более 40-50 ракетных испытаний, а реакция американцев на запуски ракет свидетельствует о том, что этот вопрос очень важен для них и заставляет их "поднимать тревогу".

Ранее в этом месяце госсекретарь США Майка Помпео заявил, что Иран провел испытание баллистической ракеты средней дальности, способной нести несколько боеголовок. Такая ракета может поразить цель на Ближнем Востоке и в Европе.

По данным Вашингтона, это испытание нарушает резолюцию Совета безопасности Организации Объединенных Наций 2231. В ответ министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что резолюция 2231 Совбеза ООН не ограничивает ракетную программу Ирана. Он заверил, что Тегеран не планирует разрабатывать ядерные боеголовки.