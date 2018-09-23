"Иран не будет терпеть". Тегеран обвинил США и страны Персидского залива в теракте на параде

Президент Ирана Хасан Рухани обрушился с критикой на США после теракта на военном параде в иранском городе Ахваз, который произошел 22 сентября. Об этом сообщает ВВС.

Рухани возложил ответственность за атаку на "хулиганские" США и поддерживаемые ими страны Персидского залива. Об этом он заявил накануне своего отъезда в Нью-Йорк для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, где встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Иранский лидер подчеркнул, что его страна "не потерпит" подобных преступлений.

"Для нас абсолютно ясно, кто совершил это преступление, […] и с кем они связаны", - заявил Рухани. По его словам, одна из стран Персидского залива оказывала "финансовую, вооруженную и политическую" поддержку исполнителям теракта.

"Марионеточные государства региона [Персидского залива] поддерживает Америка, США провоцируют их и обеспечивают необходимыми возможностями, - заявил Рухани. – США показали миру свою хулиганскую натуру и продолжают проводить свою одностороннюю политику".

Президент Ирана не уточнил, какие "марионеточные" страны он имеет в виду, но его комментарии, вероятно, направлены против регионального противника Ирана - Саудовской Аравии, а также ОАЭ и Бахрейна, отмечает ВВС.

Ранее в воскресенье, 23 сентября, министерство иностранных дел Ирана вызвало представителя ОАЭ в знак протеста против "предвзятых заявлений", сделанных в отношении нападения.

Один из советников наследного принца ОАЭ написал в своем Twitter, что "атака, направленная на военных, не является террористическим актом".

Напомним, 22 сентября неизвестные открыли стрельбу на военном параде в городе Ахваз на западе Ирана. Атаку осуществили четыре человека. Двух боевиков удалось застрелить, еще двое были задержаны. Они открыли огонь из-за спин зрителей.

Погибли 25 человек, в том числе 12 солдат, а также гражданские лица, наблюдавшие за парадом, включая четырехлетнюю девочку.

Позже сообщалось, что Исламское государство взяло на себя ответственность за организацию теракта, но власти Ирана опровергают эту информацию.