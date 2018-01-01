Иран намерен продолжать ракетные испытания Сегодня, 06:44 0 Цей матеріал також доступний українською Иллюстрационное фото

Представитель вооруженных сил Ирана генерал Абольфазль Шекарчи заявил, что его страна не собирается останавливать ракетные испытания.

Он отметил, что Иран "не будет спрашивать разрешения у других стран", передает Интерфакс-Украина.

"Испытания ракет и других средств, которые производит оборонная промышленность страны для обороны и сдерживания, будет продолжаться в том же ключе ", - заявил Шекарчи.

В свою очередь, представитель МИД Ирана Бахрам Касеми сообщил, что ракетные испытания "не нарушают резолюции ООН".

Напомним, что 5 ноября вступили в силу все санкции США против Ирана, которые существовали до подписания Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. Санкции направлены, прежде всего, на банковский сектор, нефтяную промышленность и транспортную отрасль.

В начале мая 2018 года Трамп объявил о выходе США из общего соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Оно предусматривало выполнение Тегераном шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.