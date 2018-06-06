Иран начал строительство центрифуг для обогащения урана

В Иране на атомной электростанции Натанз начали строительство центрифуг для обогащения урана, работы будут завершены через месяц, сообщил глава Организация по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

"После приказа верховного лидера мы в течение 48 часов подготовили этот центр. Надеемся, что объект будет завершен через месяц", - сказал он в эфире гостелевидения Ирана, передает Reuters.

Напомним, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана немедленно начала подготовку к обогащению урана, если ядерная сделка, подписанная в 2015 году, развалится после выхода из нее США.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

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Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Трамп называл сделку несправедливой и сомневался в том, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия.