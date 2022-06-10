Иран может нанести «смертельный удар» по ядерному соглашению 2015 года — МАГАТЭ 10 июня, 06:19 Цей матеріал також доступний українською МАГАТЭ может потерять способность собирать воедино важнейшие ядерные проекты Ирана (Фото:IAEA / Twitter)

Иран может нанести смертельный удар по шансам на возрождение ядерного соглашения 2015 года. Страна планирует демонтировать почти все мониторинговое оборудование Международного агентства по атомной энергии, установленное в рамках соглашения.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет Reuters.



Отмечается, что Иран предупредил о возмездии, если Совет управляющих МАГАТЭ из 35 стран примет резолюцию США, Франции, Британии и Германии, критикующей Тегеран за его неспособность объяснить следы урана, обнаруженные на незаявленных объектах. Резолюция была одобрена.

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Иран сообщил агентству сразу, что планирует демонтировать оборудование, включая 27 камер МАГАТЭ, являющееся «почти всем» дополнительным оборудованием для мониторинга, установленным в соответствии с соглашением 2015 года.

Это оставляет возможность в течение трех-четырех недель восстановить хотя бы часть мониторинга.

Иначе МАГАТЭ потеряет способность собирать воедино важнейшие ядерные проекты Ирана.

Официальные лица США на условиях анонимности сказали Reuters, что даже после трех-четырехнедельного периода Иран все еще может предоставить дополнительную информацию, которая позволит возобновить ядерное соглашение.

Гросси добавил, что более 40 камер МАГАТЭ будут продолжать работать в рамках основного наблюдения в Иране, которое предшествовало соглашению 2015 года.

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