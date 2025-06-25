В Иране казнили трех мужчин, их обвинили в шпионаже в пользу Израиля

В Иране казнили трех человек за сотрудничество с Моссадом (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

В среду, 25 июня, в Иране казнили трех мужчин, которых признали виновными в сотрудничестве с израильской разведывательной службой Моссад и контрабанде.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что оборудование, которое мужчины ввезли контрабандой, было использовано в убийстве одного неназванного лица.

Как пишет агентство, Иран казнил большое количество людей, осужденных за связи с Моссадом и содействие его операциям в стране.

Реклама

Израильская операция против ядерного потенциала Ирана началась 13 июня. За это время страны обменялись ударами, которые насчитывали сотни ракет и БПЛА. По данным местных СМИ, по состоянию на 18 июня в Израиле в результате иранских обстрелов погибли 24 человека и более 500 — получили ранения. Иран заявлял о гибели в своей стране по меньшей мере 224 человек, среди них — высокопоставленные чиновники, ядерщики и военные.

24 июня президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

Axios уточнил, что прекращение огня должно было бы начаться в 00:00 по восточному времени (то есть в 07:00 24 июня по Киеву). К тому времени Израиль и Иран должны были завершить свои текущие военные миссии.

24 июня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала новый запуск баллистических ракет из Ирана после того, как Трамп объявил о перемирии между двумя странами.

Впоследствии канцелярия премьера Израиля сообщила, что Израиль нанес удар по военному объекту к северу от Тегерана 24 июня, но воздержался от дальнейших атак после разговора премьер-министра Биньямина Нетаньяху с Дональдом Трампом.