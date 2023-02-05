Разрушенная дружба. Нынешней лютой вражде между Ираном и Израилем предшествовали тесные взаимовыгодные экономические отношения 5 февраля, 12:02 Эксклюзив NV Израильские инженеры в разрушенном землетрясением Казвине определяют, как будут восстанавливать инфраструктуру этого иранского города и всей провинции, сентябрь 1962 года (Фото:IRNA)

Трудно поверить, но полвека назад Израиль с Ираном были хорошими друзьями и бизнес-партнерами. Впрочем, свои теплые отношения им приходилось скрывать.

«Любовные отношения без брачного контракта». Так, по мнению Давида Менашри, профессора персидской истории Тель-Авивского университета, выглядело партнерство Израиля и Ирана в течение 20 лет в 1950—1970-х.

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Окончательный скачок от любви к ненависти между Иерусалимом и Тегераном произошел в начале 1990-х. И сейчас, когда время от времени новостные ленты пестрят терактами, которые совершают на Земле обетованной Хезболла или Хамас, поддерживаемые Ираном, сложно поверить в почти братские отношения между государствами персов и евреев.

Израиль, едва появившись на карте мира в 1948 году, сразу почувствовал враждебность окружения арабского мира. Единственным союзником в регионе для молодого государства мог быть Иран. Хотя и мусульманский — большинство его населения, более 70%, составляют персы. Да еще так случилось, что его правитель шах Мохаммед Реза Пахлави смолоду учился в швейцарском колледже Le Rosey, и, несмотря на традиционно автократические принципы своей родины, двигал ее повседневную жизнь ближе к светским европейским образцам.

А еще шаха донимали египетские лидеры, особенно Гамаль Абдель Насер, президент Египта с 1956-го. Авантюрный выскочка из простонародья, он стремился стать во главе всего мусульманского, по крайней мере арабского мира. И с переменным успехом ему это удавалось.

Но костью в горле для Насера была горстка избранного народа, после Второй мировой войны вернувшегося на свои исторические земли да еще в свою древнюю столицу Иерусалим. А ведь его арабы уже кучу веков знали как Аль-Кудс и уступать его не хотели.

Поэтому сам Аллах велел, чтобы в политике и экономике Израиль с Ираном двигались бок о бок. Хотя и тайными путями. Желанные в Тегеране эмиссары из Тель-Авива под видом торговых представителей помогали шаху модернизировать страну. А в 1969-м государства-партнеры сумели совершить неслыханное — втайне от всего мира построили нефтепровод из Эйлата в Ашкелон.

Завершение строительства секретного нефтепровода Эйлат — Ашкелон, по которому иранская нефть поступала в Израиль и на продажу в Европу, декабрь 1969 года. / Фото: Daniel Rosenblum / Starfot

Под прикрытием

В марте 1950 года шахский кабинет министров первым из исламских правительств попытался прекратить бойкот Израиля. Когда Меджлис, где преобладали ревностные мусульмане, был на новогодних каникулах, кабмин признал Израиль де-факто, но без официального объявления. Три недели спустя персидский дипломат Реза Сафиния появился в резиденции израильского президента Хаима Вейцмана в Иерусалиме. По европейской традиции начала ХХ века, в расшитом золотом фраке, белых перчатках и в треугольной шляпе с плюмажами он получил верительные грамоты как «специальный посланник».

Иранский дипломат Реза Сафиния направляется к израильскому президенту Хаиму Вейцману по верительным грамотам. Иерусалим, март, 1950 / Фото: DAVID ELDAN / Государственный Photo Collection of Israel

Оппозиция, в основном священники и националисты, исходила желчью по поводу признания целый год, пока новое, более исламистское правительство Мухаммада Мосаддека не закрыло иранское консульство в Иерусалиме из-за «финансовых трудностей». Но признание де-факто не отменило. Иран и дальше отгружал сельхозпродукты Израилю, потому что оттуда приходили промышленные товары и медицинское оборудование. Пришлось даже пойти на соглашение между национальными банками обеих стран об открытии кредитной линии. А для оживления деловых связей — основать в 1953 году ирано-израильскую торговую компанию IRIS.

Израильский дипломат Цви Дуриэль прибыл в Тегеран спустя три года под видом представителя IRIS. Он поселился в незаметном офисе без флага или какого-нибудь официального знака.

Чтобы они появились, постарался Меир Эзри, уроженец Исфахана, того самого, где в январе 2023-го беспилотники разбомбили важное промышленное предприятие. Эзри прибыл в столицу персов примерно на тех же правах, что и его коллега, но 15 лет служил там уже как официальный посол.

Не менее важной для сближения стала потребность в развитии новой спецслужбы Ирана САВАК. Уже тогда израильский Моссад выглядел виртуозом в спецоперациях. В сентябре 1957 года генерал Теймур Бахтиар, вице-премьер-министр и глава иранской разведки, встретился в Париже с послом Израиля Яаковом Зуром и предложил сотрудничество по обмену информацией.

Встреча в Тегеране в 1959 году. На фото слева направо: Яаков Нимроди, офицер разведки, Авигдор Боар, агент Моссаду, Цви Динштейн, заместитель министра финансов Израиля, ответственный за нефтяные вопросы, и Меир Эзри, особый посланник при дворе шаха Пахлави. / Фото: ISMI

В июле 1960 года шах публично подтвердил признание Израиля. А Насер ответил яростной критикой и разорвал дипломатические отношения с Ираном — их возобновят, когда в 1970 году египетского лидера хватит инфаркт.

Уже в декабре 1961-го Давид Бен-Гурион, премьер-министр Израиля, посетил Тегеран. Далее высокопоставленные должностные лица обеих стран ездили друг к другу как домой. Тель-Авив принимал на обучение иранских студентов и офицеров, а в Иран присылал экспертов по модернизации сельского хозяйства, медицины, разведке водных ресурсов, строительству дорог. Когда в 1962 году землетрясение разрушило Казвин, забрав 12 тыс. жизней, первая помощь поступила от Израиля. Присутствие его граждан было столь велико, что возникла необходимость открытия израильской школы в Тегеране.

«Они хотят захватить вашу экономику, уничтожить вашу торговлю и сельское хозяйство, присвоить ваши богатства, — разоблачал израильтян перед многотысячной толпой верующих в городе Кум духовный лидер иранских мусульман аятолла Рухолла Хомейни 3 июня 1963 года. — Они не хотят, чтобы Коран, улемы или любой образованный человек существовали в этой стране».

«Образованный» в понимании аятоллы — изучающий священные книги и соблюдающий шариат. Вот только это мало помогало в восстановлении Казвина, новые кварталы которого во время этой проповеди размечали специалисты из ненавистного Израиля.

Когда САВАК вывез одиозного аятоллу за пределы страны и он поселился в соседнем Ираке, каждое его выступление не обходило друзей шаха с побережья Средиземного моря. «Они проникли во все экономические, военные и политические дела Ирана, превратив страну в военную базу для Израиля и дальше для Америки», — это уже из эмиграционной речи аятоллы в 1971 году в иракском Наджафе.

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