Иран за полгода доставил в Россию более 300 тысяч снарядов и миллион патронов — WSJ 24 апреля, 16:26 Флаг Ирана (Фото:Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

За последние шесть месяцев Иран доставил в Россию более 300 тысяч артиллерийских снарядов и около миллиона патронов с помощью грузовых судов, сообщает The Wall Street Journal.

В материале говорится, что вооружение поставляется российскими кораблями через Каспийское море. Затем оно направляется военным, воюющим в Украине.

Согласно информации от источников издания на Ближнем Востоке, последняя партия из Ирана для России была отправлена в начале марта. Вооружение находилось на борту российского грузового корабля Расул Гамзатов. Там насчитывалось 1000 контейнеров с 2000 артиллерийскими снарядами.

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Ни делегация Ирана в ООН, ни Минобороны России не ответили на запросы журналистов.

По данным WSJ, США вместе с союзниками искали способы сорвать поставки оружия России с Ирана. Как рассказали официальные лица США, ранее Иран для снабжения оружием использовал грузовые самолеты, и это делало вмешательство практически невозможным. Теперь в Каспийском море можно будет ожидать помощи от бывших советских республик на его побережье.

Иран тайно поддерживает действия РФ против Украины, поставляя кремлевскому режиму дроны-камикадзе для атак по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры в Украине. При этом, официальные представители Ирана последовательно и категорически отрицали, что Тегеран поставляет России дроны.

Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Телеканал СNN сообщал, что власти Ирана намерены поставить Кремлю 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля». Украинская разведка подтвердила, что Тегеран согласился передать России тысячу единиц военной техники.

