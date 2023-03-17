«Его фетиш — подписывать бумажки». Какое практическое значение действительно имеют визиты Лукашенко в Иран или Китай — интервью с Вячоркой 17 марта, 17:34 Эксклюзив NV Белорусский диктатор Александр Лукашенко и президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси, Тегеран, 13 марта 2023 года (Фото:BelTA/Handout via REUTERS)

Франак Вячорка, советник Светланы Тихановской, в интервью Radio NV рассказал, как белорусский диктатор Александр Лукашенко пытается вернуть образ лидера суверенного государства за счет визитов в тоталитарные государства.

— Лукашенко в последнее время летает по всяким диктатурам, что-то подписывает. Долетел вот до Ирана. Что это у него за турне?

— Документы он всегда подписывает. У него есть такой фетиш — подписывать документы, даже если они не имеют значения. Он еще с советских времен считает, пока не подписали какую-то бумажку, визит не был успешным. А с кем подписывать? Никто его не принимает после 2020 года, кроме диктатуры. И он поехал по своей традиционной оси зла, как когда-то назывались эти диктатуры, сопротивляющиеся великой американской империи. И он первым совершил визит в Россию по российским губерниям.

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