«Гнездо» дронов-камикадзе. Почему Иран передает Кремлю оружие и ему это сходит с рук — эксперт по Ближнему Востоку 17 октября, 14:15 Эксклюзив НВ Массовое изготовление неядерного оружия стало возможным благодаря снятию большей части санкций с Ирана сразу после подписания им Рамочного ядерного соглашения в 2015 году. (Фото:REUTERS)

О крылатых " Шахидах" и их поставке в РФ, об отношениях соседей к деятельности Тегерана и о возможности новой революции в Иране НВ поговорил с Игорем Семиволосом, директором Центра ближневосточных исследований.

Утром 17 октября россияне снова массово атаковали иранскими дронами-камикадзе Киев и другие украинские города. А накануне в ведущих западных СМИ появилась информация, что Иран, вдобавок к беспилотникам, планирует поставлять РФ баллистические ракеты. Все это вызывает вопросы, почему Иран до сих пор способен производить большое количество оружия, продавать его России и подпитывать российскую военную агрессию.

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Что позволяет Ирану оставаться достаточно мощным фактором влияния как на российскую войну в Украине, так и в целом на Ближнем Востоке, объясняет директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

— Почему у Ирана до сих пор есть потенциал и возможности производить дроны-камикадзе и баллистические ракеты?

— Все началось в 2015 году, когда президент США Барак Обама поспособствовал заключению Иранского ядерного соглашения, по которому Иран обязывался прекратить разработку ядерного оружия в обмен на снятие санкций. Тогда о поспешности и неправомерности этого соглашения США предупреждал Израиль, аргументируя тем, что Иран приступил к выработке неядерного оружия, дронов и баллистических ракет. К сожалению, это предупреждение было проигнорировано, а неограниченный доступ к ресурсам позволил Ирану уже через некоторое время эскалировать ситуацию в регионе и увеличивать объемы производимого оружия, последствия этого мы видим сейчас. Политическое решение Обамы о соглашении с Ираном было неверным и недальновидным, иранцы блефовали и спекулировали созданием ядерного оружия — на самом деле они были заинтересованы именно в массовой разработке неядерного оружия для доминирования и экспансии на Ближнем Востоке.

— Почему сегодня нет попыток соседних государств, для которых Иран представляет угрозу, таких как Саудовская Аравия или Израиль, ограничить изготовление и продажу оружия Ираном?