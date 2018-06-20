20 июня 2018, среда

Иракская полиция окружила штаб Хезболлы в Багдаде

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Флаг Хезболлы (иллюстративное фото)

Флаг Хезболлы (иллюстративное фото)

В среду, 20 июня, иракская полиция окружила здание милиции ливанской боевой группировки Хезболла в Багдаде, сообщает информационное агентство AFP.

По словам сотрудника службы безопасности, между иракской полицией и про-иранской милицией произошли вооруженные столкновения, передает Arab News.

Хезболла помогает в Ираке шиитским боевикам в их войне против террористической организации Исламское государство.

Ливанская шиитская группировка Хезболла принимает участие в конфликте в Сирии на стороне сил Башара Асада. Она признана террористической в ряде стран, в том числе в США и Израиле.

Напомним, что США готовы заплатить в общей сумме $12 млн за информацию о двух главарях шиитской группировки Хезболла.

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