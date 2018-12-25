Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Сергей Жадан
Рано подводить итоги
Марат Гельман
Время – союзник Путина. Какой стала Россия в 2018-м
Томас Фридман
Если Макрон не устоит – Европе конец
Алексей Бондарев
Сатурн без колец и Марс без метана

Ирак допустил возможность введения войск в Сирию - СМИ

Сегодня, 04:05
32
Цей матеріал також доступний українською

Армия Ирака может начать собственную операцию в Сирии

Информационное агентство Associated Press сообщает, что после решения США о выводе войск из Сирии их может заменить армия Ирака.

Сообщается, что премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди "рассматривает все варианты" для защиты Ирака от угроз, исходящих от террористов из Сирии.

По данным агентства, в Ираке также прошло заседание Совбеза, на котором обсуждался данный вопрос.

Напомним, что США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками террористической организации Исламское государство  в Сирии.

Он заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без поддержки американской стороны.

Против решения Трампа выступили министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель США в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгурк. Они объявили об отставке.

 

Теги:   Сирия Ирак

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Гаджеты

Вчера, 20:03

article_img
Как Qualcomm пытается уничтожить Apple и чем это закончится
IT-индустрия

Вчера, 14:03

article_img
Бери и делай! Топ-13 украинских стартапов 2018 года
Музыка

Вчера, 11:27

article_img
Щедрик для гурманов. 20 версий знаменитой рождественской колядки, которые вас удивят

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться