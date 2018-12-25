Ирак допустил возможность введения войск в Сирию - СМИ Сегодня, 04:05 32 Цей матеріал також доступний українською Армия Ирака может начать собственную операцию в Сирии

Информационное агентство Associated Press сообщает, что после решения США о выводе войск из Сирии их может заменить армия Ирака.

Сообщается, что премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди "рассматривает все варианты" для защиты Ирака от угроз, исходящих от террористов из Сирии.

По данным агентства, в Ираке также прошло заседание Совбеза, на котором обсуждался данный вопрос.

Напомним, что США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками террористической организации Исламское государство в Сирии.

Он заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без поддержки американской стороны.

Против решения Трампа выступили министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель США в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгурк. Они объявили об отставке.