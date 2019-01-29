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ИРА взяла на себя ответственность за взрыв в Северной Ирландии

Сегодня, 15:51
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Paul Lund via Twitter

В результате взрыва никто не пострадал

Группировка, именующая себя ИРА, взяла на себя ответственность за подрыв заминированного автомобиля в Лондондерри 19 января.

Об этом говорится заявлении группировки, которое есть в распоряжении Derry Journal.

В заявлении указывается, что ИРА "продолжит наносить удары по королевским силам и персоналу, а также их имперскому истеблишменту".

"Мы также предупреждаем тех, кто сотрудничает с британцами, о том, что они должны немедленно прекратить [сотрудничество], поскольку больше предупреждений не будет", - идет речь далее.

Группировка заявила, что их "борьба" не связана с Brexit.

Напомним, что 19 января в Северной Ирландии в городе Лондондерри прогремел взрыв. Власти назвали инцидент терактом.

Несколько человек прошли мимо заминированного автомобиля за несколько минут до взрыва. Полиция назвала удачей то, что никто не был убит или ранен.

Полиция Северной Ирландии проверяет причастность к взрыву группировки Новая Ирландская республиканская армия - одной из группировок, выступивших против мирного Белфастского соглашения 1998 года.

Теги:   Ирландская республиканская армия Северная Ирландия

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