Коммунистическая партия РФ признала «ошибочным и предвзятым» доклад Хрущева о развенчании культа личности Сталина

Коммунистическая партия РФ официально назвала «ошибочным» доклад первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева о развенчании культа личности Иосифа Сталина, который он зачитал в феврале 1956 года.

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство РИА Новости.

В принятой резолюции говорится о том, что КПРФ считает необходимым «оценить ошибочным и политически предвзятым» доклад Никиты Хрущева О культе личности и его последствиях, представленный на закрытом заседании делегатов ХХ съезда КПСС 25 февраля 1956 года.

5 июля пропагандистское агентство Интерфакс обнародовало фрагменты проекта резолюции Коммунистической партии РФ. В документе указано, что доклад Хрущева «содержит подтасованные факты и лживые обвинения в адрес Сталина, искажает правду о его государственной и партийной деятельности».

Также в резолюции отмечается, что КПРФ намерена обратиться к российскому диктатору Владимиру Путину с предложением «вернуть городу Волгограду и Волгоградской области их героические наименования Сталинград и Сталинградская область».

30 июня 1956 года ЦК КПСС принял постановление О преодолении культа личности и его последствий. Документ стал официальной реакцией на доклад Никиты Хрущева на закрытом XX съезде КПСС.

Речь первого секретаря Центрального комитета компартии Советского Союза 25 февраля 1956 года у всех присутствующих вызвала шок. Ведь речь шла о преступлениях диктатора Иосифа Сталина — впервые на многолюдном собрании советский партийный деятель затронул такую тему.

Однако после этого Центральный комитет медлил целых четыре месяца, прежде чем решиться объявить Сталина преступником в официальном документе. И только когда 5 июня текст доклада Хрущева в английском переводе опубликовали газеты New York Times и Washington Post, и его тут же перепечатали сотни изданий в разных странах, у ЦК не осталось выбора.