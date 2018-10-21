21 октября 2018, воскресенье

Иордания возвращает себе земли, предоставленные Израилю в аренду на 25 лет

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Король Иордании Абдулла II

Король Иордании Абдулла II

Король Иордании Абдулла II заявил, что его страна не планирует продлевать договор 1994 года с Израилем об аренде приграничных территорий в районах Нахараим и Арава. Срок аренды истекает через год.

Об этом сообщает DW.

Король отметил, что территории Бакуры и Гумара являются "иорданскими землями и останутся с Иорданией".

По условиям соглашения Израиль получал в аренду земли и специальные права на проезд в Бакуру в северо-западной части Иордании и Гумар на юге. В приложении к мирному соглашению указано об аренде тысячи акров (405 гектаров) сельскохозяйственных угодий в южной части границы Израиля с Иорданией, а также "Острова мира" у Галилейского моря.

Король Абдулла II наткнулся на давление со стороны парламента Иордании, который требовал не продлевать аренду территорий. 87 депутатов подписали соответствующее ходатайство.

Израиль, в свою очередь, надеется сохранить действующее соглашение.

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