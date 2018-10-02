Инцидент в Балтийском море: на пароме произошла поломка двигателя, пострадавших нет

Датский паромный оператор DFDS сообщил, что на пассажирском пароме Regina Seaways, терпящем бедствие в Балтийском море, произошел сбой в работе двигателя, ситуация находится под контролем.

По данным оператора, из-за неисправности на судне был замечен дым, после которого сработала система пожаротушения в машинном отделении. Таким образом в компании исключили взрыв на судне, передает AP.

В заявлении DFDS отмечается, что все 294 пассажира были собраны по тревоге в четко определенном месте судна для возможной эвакуации. Эвакуация пассажиров не потребовалась, поскольку "ситуация находится под контролем". Сообщения о пострадавших не поступали.

В компании подчеркнули, что пока неизвестно, сможет ли паром продолжить свой путь или его отбуксируют.

Судно застряло в международных водах Балтийского моря недалеко от Калининграда между Польшей и Литвой.

Напомним, что 2 октября в акватории Балтийского моря произошел пожар на пассажирском пароме Regina Seaway под флагом Литвы. По данным ВМС Литвы, в машинном отделении судна произошел взрыв.