02 октября 2018, вторник

Инцидент в Балтийском море: на пароме произошла поломка двигателя, пострадавших нет

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
На пароме Regina Seaways сработала система пожаротушения
Фото: CruiseMapper

На пароме Regina Seaways сработала система пожаротушения

Датский паромный оператор DFDS сообщил, что на пассажирском пароме Regina Seaways, терпящем бедствие в Балтийском море, произошел сбой в работе двигателя, ситуация находится под контролем.

По данным оператора, из-за неисправности на судне был замечен дым, после которого сработала система пожаротушения в машинном отделении. Таким образом в компании исключили взрыв на судне, передает AP.

В заявлении DFDS отмечается, что все 294 пассажира были собраны по тревоге в четко определенном месте судна для возможной эвакуации. Эвакуация пассажиров не потребовалась, поскольку "ситуация находится под контролем". Сообщения о пострадавших не поступали.

В компании подчеркнули, что пока неизвестно, сможет ли паром продолжить свой путь или его отбуксируют.

Судно застряло в международных водах Балтийского моря недалеко от Калининграда между Польшей и Литвой.

Напомним, что 2 октября в акватории Балтийского моря произошел пожар на пассажирском пароме Regina Seaway под флагом Литвы. По данным ВМС Литвы, в машинном отделении судна произошел взрыв.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове