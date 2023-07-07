Редактор Washington Post рассказала, что осталось за кадром интервью Залужного

7 июля, 18:39
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Валерий Залужный в Верховной Раде 28 июня 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Валерий Залужный в Верховной Раде 28 июня 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Редактор американского издания Washington Post Изабель Хуршидян рассказала о недавнем интервью с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Журналисты пытались получить комментарии украинского главкома полтора года.

Об этом сообщается в сюжете Сніданок с 1+1.

«Генерал шутил, был легок и расслаблен. Мне показалось, абсолютно настроен на откровенность», — делится Хуршидян.

Отмечается, что контрнаступление — это единственное, что сбивало легкость и расслабленность. «Война — это не шоу, за которым следит весь мир», говорил Залужный директору украинского бюро Washington Post.

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Изабель, ссылаясь на свои данные указывает, что подобных самолетов F-16 не дождаться как минимум до осени.

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«Благодаря тому, что я услышала, американцы увидят Залужного не просто как приветливого или приятного военного, они увидят его как человека, который делает все возможное в сложившейся ситуации, уничтожает столько россиян, сколько может. И это меня поразило в интервью больше всего», — говорит Изабель.

Залужный, который нечасто дает большие интервью, в конце июня рассказал Washington Post об украинском контрнаступлении.

Тогда главком напомнил западным партнерам Украины, что контрнаступательные действия — «это не шоу», а крайне необходимых самолетов для защиты своих войск Украина пока так и не получила.

Он также резко отреагировал на заявления многих западных чиновников и аналитиков, которые упрекают ВСУ в якобы «медленном» контрнаступлении.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Валерий Залужный

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