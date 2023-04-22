В Германии уволили редакторку журнала, где вышло «интервью» Михаэля Шумахера
Михаэль Шумахер (Фото:Forbes/Twitter)
В Германии уволили главную редакторку журнала Die Aktuelle, где вышло «интервью» гонщина Михаэля Шумахера, которое создал искусственный интеллект.
Об этом сообщает Spiegel.
«Эта безвкусная и обманчивая статья никогда не должна была появиться. Она никоим образом не отвечает стандартам журналистики, которые мы — и наши читатели — ожидаем от такого издательства, как Funke», — заявила исполнительный директор журнального направления Funke Бьянка Польманн.
Семья Михаэля Шумахера собирается подать в суд на еженедельник Die Aktuelle.
Немецкий журнал Die Aktuelle опубликовал статью, представленную в качестве эксклюзивного интервью с Михаэлем Шумахером.
Двухстраничный материал под названием «Моя жизнь полностью изменилась» был опубликован на первой странице журнала вместе с фотографией Шумахера под заголовками Первое интервью и Мировая сенсация.
Die Aktuelle использовал программу искусственного интеллекта, отвечавшую на вопросы вместо легендарного гонщика. Об этом в журнале было написано мелким штрифтом, что ввело в заблуждение многих читателей.
Напомним, что семикратного чемпиона Формулы-1 не видели с тех пор, как он получил черепно-мозговую травму. В конце декабря 2013 Шумахер упал во время катания на горных лыжах. Семья держит в строжайшем секрете всю информацию о здоровье легендарного гонщика.