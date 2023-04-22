В Германии уволили редакторку журнала, где вышло «интервью» Михаэля Шумахера 22 апреля, 23:41 Михаэль Шумахер (Фото:Forbes/Twitter)

В Германии уволили главную редакторку журнала Die Aktuelle, где вышло «интервью» гонщина Михаэля Шумахера, которое создал искусственный интеллект.



Об этом сообщает Spiegel.



«Эта безвкусная и обманчивая статья никогда не должна была появиться. Она никоим образом не отвечает стандартам журналистики, которые мы — и наши читатели — ожидаем от такого издательства, как Funke», — заявила исполнительный директор журнального направления Funke Бьянка Польманн.



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Семья Михаэля Шумахера собирается подать в суд на еженедельник Die Aktuelle.

Немецкий журнал Die Aktuelle опубликовал статью, представленную в качестве эксклюзивного интервью с Михаэлем Шумахером.

Двухстраничный материал под названием «Моя жизнь полностью изменилась» был опубликован на первой странице журнала вместе с фотографией Шумахера под заголовками Первое интервью и Мировая сенсация.

Die Aktuelle использовал программу искусственного интеллекта, отвечавшую на вопросы вместо легендарного гонщика. Об этом в журнале было написано мелким штрифтом, что ввело в заблуждение многих читателей.

Напомним, что семикратного чемпиона Формулы-1 не видели с тех пор, как он получил черепно-мозговую травму. В конце декабря 2013 Шумахер упал во время катания на горных лыжах. Семья держит в строжайшем секрете всю информацию о здоровье легендарного гонщика.

