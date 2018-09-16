Интервью Петрова и Боширова стало "наказанием" за провал спецоперации в Солсбери - The Telegraph

Телеинтервью сотрудников российских спецслужб Руслана Боширова и Александра Петрова, подозреваемых в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, было "наказанием" за провал спецоперации, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

Собеседники в Уайтхолле сообщили, что, по их мнению, подозреваемых россиян показали по российскому пропагандистскому каналу RT в качестве наказания для них за оставленные следы во время операции. Речь идет о том, что они попали на камеры видеонаблюдения, передвигались на общественном транспорте, не уничтожили флакон из-под духов, в котором находилось нервно-паралитическое вещество Новичок.

Кроме того, источники в Уайтхолле утверждают, что российское ГРУ, сотрудниками которого, по данным Лондона, являются Боширов и Петров, "перешли черту" при покушении на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России.

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5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

13 сентября на российском пропагандистском телеканале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они заявляли, что приехали в Солсбери, чтобы "посмотреть на знаменитый собор". Россияне заверили, что в Великобританию они приехали, чтобы "отдохнуть и оторваться".

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