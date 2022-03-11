Россию не будут исключать из Интерпола. Для сотрудничества вводят ограничения 11 марта, 04:10 Цей матеріал також доступний українською Интерпол не будет исключать Россию из своего состава (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Интерпол введет ограничения в сотрудничестве с Россией — все запросы от московского бюро будут предварительно проверяться на соответствие правилам организации. Исключать из своего состава РФ не будут.

Об этом говорится в заявлении международной организации, опубликованном в четверг, 10 марта.

В Интерполе выразили соболезнования «в связи с гибелью и страданиями из-за конфликта в Украине» и заявили, что нейтралитет — основа для работы и существования организации.

«На политическом уровне звучат призывы приостановить или исключить Россию из сети Интерпола. Параллельно лидеры правоохранительных органов по всему миру также обратились с просьбой о продолжении сотрудничества с Россией через Интерпол, подчеркивая серьезные проблемы с охраной и безопасностью, если обмен информацией будет прекращен», — объясняют свое решение там.



В Интерполе добавили: если какую-то из стран-участниц не допустят к обмену важной полицейской информацией, это позволит как совершать преступления, так и уклоняться от задержаний.



В организации заявили, что для предотвращения любого потенциального злоупотребления каналами Интерпола в рамках войны РФ против Украины «генеральный секретарь ввел усиленные меры надзора и мониторинга России». Теперь Москва напрямую не сможет отправлять запросы странам-членам — ее офис Интерпола должен направить все свои запросы в Генеральный секретариат.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский призвал Интерпол исключить Россию из своего состава из-за полномасштабного вторжения и «за нарушение ее основных принципов и массовое злоупотребление инструментами и услугами для прикрытия своих преступлений и преследования политических врагов, в том числе в Украине». На этом настаивали и в Великобритании.

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