Интерпол по запросу РФ объявил в розыск украинца, фигурирующего в деле Павла Гриба
По запросу судебных органов РФ Интерпол объявил в международный розыск 20-летнего гражданина Украины Стефана Капиноса.
Как сообщается на официальном сайте организации, российская сторона вменяет ему "помощь в убеждении другого лица совершить теракт".
Интерпол также опубликовал фото и личную информацию Капиноса.
По данным Интерфакса, власти РФ утверждают, что он якобы обучал изготовлению самодельной взрывчатки украинца Павла Гриба, похищенного российскими спецслужбами в Беларуси и незаконно удерживаемого по ложному обвинению в "пособничестве терроризму".
Ранее сообщалось, что 7 ноября Северо-Кавказский окружной военный суд РФ продлил на шесть месяцев незаконный арест Гриба.
По версии обвинения, он якобы склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи к изготовлению взрывчатки для ее применения в школе. В свою очередь сам Гриб заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.
Напомним, что Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле. Позже он оказался в СИЗО в российском Краснодаре.