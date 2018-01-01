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Интерпол по запросу РФ объявил в розыск украинца, фигурирующего в деле Павла Гриба

Сегодня, 13:45
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В РФ утверждают, что Капинос якобы учил Гриба изготавливать взрывчатку

Фото с сайта Интерпола

По запросу судебных органов РФ Интерпол объявил в международный розыск 20-летнего гражданина Украины Стефана Капиноса.

Как сообщается на официальном сайте организации, российская сторона вменяет ему "помощь в убеждении другого лица совершить теракт".

Интерпол также опубликовал фото и личную информацию Капиноса.

По данным Интерфакса, власти РФ утверждают, что он якобы обучал изготовлению самодельной взрывчатки украинца Павла Гриба, похищенного российскими спецслужбами в Беларуси и незаконно удерживаемого по ложному обвинению в "пособничестве терроризму".

Ранее сообщалось, что 7 ноября Северо-Кавказский окружной военный суд РФ продлил на шесть месяцев незаконный арест Гриба.

По версии обвинения, он якобы склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи к изготовлению взрывчатки для ее применения в школе. В свою очередь сам Гриб заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.

Напомним, что Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле. Позже он оказался в СИЗО в российском Краснодаре. 

 

Теги:   Павел Гриб Украинцы Интерпол Россия

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