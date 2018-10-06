Интерпол направил запрос властям Китая по поводу исчезновения главы организации

Мэн Хунвэй исчез после приезда в Китай

Интерпол направил запрос властям КНР относительно состояния главы Интерпола Мэн Хунвэя, связь с которым пропала во время его посещения страны.

Об этом сообщили в официальном Twitter организации.

"Генеральный секретариат Интерпола ожидает официального ответа властей Китая по поводу решения проблем, связанных с благополучием президента", - сказано в заявлении.

Statement by INTERPOL Secretary General Jürgen Stock pic.twitter.com/bRXYjDMCsc — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 6 октября 2018 г.

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Напомним, во Франции правоохранительные органы начали официальное расследование по факту исчезновения президента Интерпола Мэня Хунвэя. Супруга Хунвэя рассказала, что связь с ее мужем исчезла в конце сентября – с тех пор, как он уехал в командировку в Китай.

По данным СМИ, 64-летнего чиновника задержали китайские спецслужбы в Пекине. Его "забрали" для допроса, "как только он приземлился в Китае" на прошлой неделе.