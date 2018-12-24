Интерактивный Санта отправился из Северного полюса, его путь можно отследить Сегодня, 16:15 88 Цей матеріал також доступний українською Скриншот noradsanta.org Санта летит над Японией

По американской программе Norad Track Santa, виртуальный Санта-Клаус уже отправился из Северного полюса, чтобы в ночь с 24 по 25 декабря разослать подарки детям по всему миру.

Об этом сообщает The Telegraph.

По состоянию на 16:00 Санта пролетал над японским городом Саппорро. Отследить движение саней можно на странице проекта.

Чтобы успеть облететь все запланированные дома, Санте надо преодолеть расстояние в 510 млн километров, двигаясь со скоростью 2880 км/с.

Как передает Громадське, Norad Track Santa - это ежегодная программа, созданная при содействии Командования воздушно-космической обороны Северной Америки. Сейчас дети со всего мира следят за перемещением Санты и ожидают подарки. Они также звонят на горячие линии, а волонтеры обрабатывают их звонки и сообщают о месторасположении Санты.

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