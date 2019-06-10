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Intel и Qualcomm запретили сотрудникам общение с коллегами из Huawei

Сегодня, 06:06
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Intel и Qualcomm запретили сотрудникам общение с коллегами из Huawei - фото

REUTERS/Jason Lee

Руководство компаний Intel и Qualcomm запретило своим сотрудникам общаться с коллегами из Huawei о технологиях и технических стандартах.

Об этом сообщает Reuters.

Аналогичные ограничения также ввели компании InterDigital Wireless и LG Uplus.

Запрет будет касаться также неформального общения, которое проходит на международных встречах.

По данным журналистов, причиной стало внесение компании Huawei в черный список в США.

Напомним, что 15 мая президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение для того, чтобы защитить компьютерную систему страны от «иностранных врагов». Предполагается, что причиной такому решению стал скандал с китайской компанией Huawei.

Перед этим издание Times сообщило о том, что по данным ЦРУ Huawei финансируюткитайская разведка, армия и комиссия по нацбезопасности Коммунистической партии.

Теги:   Qualcomm Intel Huawei

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