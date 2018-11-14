15 ноября 2018, четверг

Instagram разблокировал страницу Кадырова. Политик посвятил первую запись пистолету

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Страницу Кадырова заблокировали в декабре 2017 года

Страницу Кадырова заблокировали в декабре 2017 года

Социальная сеть Instagram сняла блокировку на страницу, которую ведет глава Чечни Рамзан Кадыров.

Страница политика была заблокирована 11 месяцев.

Кадыров уже сделал первую запись в соцсети, посвятив ее своему пистолету.

"ПИСТОЛЕТ. Как много я должен сказать тебе, мой друг. Будто в этой тишине только ты и я. Сколько трудных лет мы прожили с тобой?", - написал Кадыров.

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ПИСТОЛЕТ. Как много я должен сказать тебе, мой друг. Будто в этой тишине только ты и я. Сколько трудных лет мы прожили с тобой? Сколько метких свинцовых "слов" сказал ты врагам и негодяям защищая мою честь, достоинство и жизнь. Ты стал мне братом. Преданным и молчаливым. Верным и бескорыстным. Сколько помню себя смышленым ты был со мной. Днём, играя лучами мирного летнего солнца и морозной ночью на войне, как неприхотливый боевой товарищ, в коем не было сомнений. Смотрю на тебя как на скромного учителя, что даёт мне короткие, но очень мудрые советы и мысленно повторяю их... "Чти оружие и оно будет верным стражем твоей чести", "Храни оружие в чистоте и оно не запятнает твою совесть", "Если вынул пистолет - не мешай ему, он лучше знает свою работу", "Если суетишься, то лучшее место для твоего оружия - музей..." Ты член моей семьи. Тебя любят мои дети. Лишь мой строгий взгляд останавливает их от забавной игры с тобой. Как мило дремлешь ты под моей подушкой, прислонившись рукоятью к моей ладони. А когда, перед сном, я достаю из тебя серебристую обойму, то вижу стройный ряд бойцов со сверкающими касками. Они так и рвутся в бой, всецело вверяя мне собственную судьбу. И тут я вспоминаю своих БРАТЬЕВ. Своих боевых ТОВАРИЩЕЙ. И тогда приходит ПОКОЙ. А с ним и безмятежный сон. И тогда я желаю тебе спокойной ночи. ПИСТОЛЕТ, БРАТ МОЙ...

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

Напомним, страницу Рамзана Кадырова в Instagram заблокировали в декабре 2017 года.

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