Instagram разблокировал страницу Кадырова. Политик посвятил первую запись пистолету

Социальная сеть Instagram сняла блокировку на страницу, которую ведет глава Чечни Рамзан Кадыров.

Страница политика была заблокирована 11 месяцев.

Кадыров уже сделал первую запись в соцсети, посвятив ее своему пистолету.

"ПИСТОЛЕТ. Как много я должен сказать тебе, мой друг. Будто в этой тишине только ты и я. Сколько трудных лет мы прожили с тобой?", - написал Кадыров.

Напомним, страницу Рамзана Кадырова в Instagram заблокировали в декабре 2017 года.