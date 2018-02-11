Иностранцев среди погибших в результате крушения Ан-148 нет - СМИ

По предварительным данным, на борту разбившегося в Подмосковье самолета не было представителей иностранных государств и других регионов России, кроме Оренбургской области.

Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Оренбургской области Сергей Шермецинский, передает Интерфакс.

"По первичным сведениям, все пассажиры были с востока области. Все - жители Оренбургской области", - сказал он.

Официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич также сообщил, что украинцев в самолете не было.

"По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье", - заявил Кирилич.

За попередньою інформацією консула, громадян України не було на борту літака Ан-148, що зазнав катастрофи в Підмосков'ї. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 11 февраля 2018 г.

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Напомним, 11 февраля пропал с экранов радаров пассажирский самолет Ан-148 после вылета из аэропорта Домодедово, Москва.

Саратовские авиалинии подтвердили информацию о крушении самолета, на борту которого находился 71 человек.

Есть информация о возможных причинах катастрофы. Среди них - техническая неисправность самолета, столкновение с вертолетом или ошибка экипажа.

В МЧС РФ опубликовали списки всех пассажиров данного рейса. Очевидцы сообщают, что слышали хлопок перед падением самолета.