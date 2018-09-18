"Иногда такое случается": Трамп отреагировал на инцидент с российским самолетом в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский военный самолет Ил-20, по всей вероятности, был сбит сирийскими войсками, добавив, что международная коалиция близка к полному разгрому террористов Исламского государства в Сирии.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Белом доме, передает Reuters.

"Мне кажется, основываясь на анализе фактов, что Сирия сбила российский самолет. И я понимаю, что около 14 человек [по данным Минобороны РФ - 15 человек] были убиты, и это очень грустно, но такое иногда случается", - сказал Трамп.

При этом глава Белого дома отметил, что американские военнослужащие "проделали огромную работу" по уничтожению террористов ИГИЛ в Сирии и США очень близки к завершению этой операции.

Напомним, что 18 сентября Министерство обороны РФ сообщило об исчезновении военного самолета-разведчика Ил-20 во время запусков ракет с французского корабля, когда тот возвращался на базу Хмеймим в Сирии.

После этого в российском оборонном ведомстве заявили, что российский самолет был сбит С-200 ПВО Сирии. В результате погибли 15 российских военных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за инцидент на Израиль, поскольку, согласно заявлению россиян, "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля".

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В Армии обороны Израиля заявили, что израильские ВВС в ночь на 18 сентября атаковали сирийский военный объект в районе Латакии, с которого, по их данным, должны были переправить в Ливан для Ирана и шиитской группировки Хезболла "высокоточное и смертоносное оружие".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что крушение самолета было "цепью трагических случайных обстоятельств" и исключил удар израильских ВВС. В то же время он заявил, что российский самолет попал под огонь сирийских средств ПВО из-за "несоблюдения российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов".