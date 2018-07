"Иногда мне трудно дышать". На плантациях табака в Индонезии работают тысячи детей

В Индонезии, которая занимает пятое место в мире по объему производства табака, к его сбору и обработке активно привлекают детей. Это стало повсеместной обыденной практикой, хотя противоречит индонезийскому законодательству и наносит серьезный урон детскому здоровью, пишет британская газета The Guardian в своем репортаже с индонезийского острова Ломбок.

Опасный урожай

Еще девочкой Жулепинг Путри любила играть и даже порой вздремнуть среди свежих табачных листьев, сложенных стопками вокруг ее дома на индонезийском острове Ломбок.

Ее мать, Нурул Худа, в то время никак не беспокоилась из-за этого. Ей самой нравилось видеть пачки листьев табака – напоминание об обильном, прибыльном урожае.

С трех лет Жулепинг – или Эпинг, как ее называют коротко – помогала свои родителям в поле, высаживая маленькие ростки табака Вирджиния, смешивая удобрения и поливая растения.

Табачные листья - привычная среда для детей на острове Ломбок / Фото Jos Dielis via Flickr

В сезон сбора урожая Эпинг и ее друзья тратили часы после учебы в школе, чтобы привязать листья табака к большим шестам и подготовить их к "печам" - деревенским коптильням, где листья высушивают почти неделю. Иногда они состязались наперегонки, чтобы увидеть, кто справится с задачей быстрее.

Но так весело было не всегда. Несколько раз во время сбора урожая Эпинг чувствовала себя так плохо, что теряла сознание. Ее мать, слишком занятая урожаем, чтобы отвезти дочь в больницу, звала местную медсестру и просила сделать ей инъекцию.

За последующее десятилетие проблемы Эпинг со здоровьем так никуда и не исчезли.

"Со второго класса у меня проблемы с легкими, а иногда бывает трудно дышать", - рассказывает Эпинг, которой сейчас 14 лет.

По ее словам, хуже всегда становится в период сбора табака, особенно когда приходится разворачивать листья из печей и запах табака наиболее едкий.

"Запах табака так силен, что меня тошнит. Тошнота и рвота часто случаются, - рассказывает девушка. – Когда мы разворачиваем листья, я чувствую боль в груди, а мое сердце начинает биться очень быстро".

Согласно докладу правозащитной организации Human Rights Watch от 2016 года, который называется Урожай в моей крови (The Harvest Is in My Blood), тысячи детей задействованы в табачной промышленности Индонезии, где они подвергаются серьезным рискам для здоровья.

В докладе, основанном на беседах с более чем 130 детьми, отмечается, что описанные симптомы, такие как рвота и тошнота, отвечают острому отравлению никотином - оно вызвано контактом с растением и листьями табака.

В прошлом году родители Эпинг отвели ее к врачу, чтобы выяснить, связаны ли ее многократные жалобы на тяжесть в груди и одышку с воздействием табака.

В ответ на вопрос о диагнозе ее старший 28-летний брат Джови смеется.

"Здешние врачи недостаточно храбры, чтобы быть честными. Они не говорят, что это связано с табаком, но мы-то знаем, - говорит он, берясь за сигарету. - Возможно, "храбрые" - неподходящее слово. Может быть, они просто опасаются возможных демонстраций".

Семейное дело

Табак уже давно является крупным бизнесом в Индонезии. Согласно исследованиям Euromonitor International, в 2015 году Индонезия произвела 269,2 млрд сигарет, а здешний рынок был оценен в 231,3 трлн рупий (12,4 млрд фунтов стерлингов или около $ 16,6 млрд).

Курение и реклама табака широко распространены в стране – закурить сигарету считается бесспорной нормой для индонезийских мужчин. Правила настолько либеральны, а сигареты настолько дешевы - менее 2 фунтов стерлингов за пачку, – что многие начинают с раннего возраста.

Сигареты в Индонезии доступны, а уборка табака приносит деньги, поэтому курение - привычная практика для всех / Фото ЕРА

Индонезия - пятый в мире производитель по объемам табака в мире и второй по величине табачный рынок в мире после Китая. По состоянию на 2013 год среди индонезийцев насчитывалось 65 млн курильщиков.

Имея столь обширную поддержку, табачная индустрия обладает мощным лобби в Индонезии и быстро дает отпор любым попыткам давления, говорят участники антитабачных кампаний.

В поселке Белеке местные жители рассуждают о финансовых преимуществах выращивания табака для деревни. Вслед за рисом и кукурузой, табак - самый прибыльный урожай, однако его можно выращивать лишь в сухой сезон, с мая по сентябрь.

Деревня, где живут около 3 тыс. семей, растянулась среди изумрудно-зеленых рисовых плантаций, которые в вегетационный период полностью вытесняет табак.

Около 80% жителей Белеке занимаются фермерством, и во время табачного сезона деревня является центром их деятельности. В поселке около 20 "печей", и во время сбора урожая они дымят непрерывно, днем и ночью.

"Никто не сидит дома в сезон уборки урожая. Стар и млад – все вокруг печей и на полях. Все зарабатывают деньги и все этим довольны", - говорит 42-летний Анги, фермер.

Почти все дети старше четырех лет работают - некоторые неохотно, потому что их просят об этом родители, другие – поскольку хотят заработать деньги.

"Моя дочь помогает мне в поле, удобряя растения, а также носит воду, - говорит Анги. – Такова картина для всех матерей и фермеров в деревне, у кого есть дети".

На протяжении почти двух месяцев урожайного сезона в деревню завозят телеги табачных листьев, а детей зовут, чтобы помочь подготовить их к коптильням – они привязывают листья к большим шестам и получают деньги за каждый готовый шест.

Некоторые из детей, с которыми пообщалась The Guardian, рассказывают о том, на что тратят деньги, вырученные за табачную работу, но они также описывают долгие часы труда. "Мне нравится это делать, потому что я получаю деньги, - говорит 12-летняя Анинг, которая впервые начала работать шесть лет назад. - Я могу купить еду в школе или игрушки, например, куклу. Я начинаю [работать] после школы, с полудня и примерно до 17:00. Я могу заработать около 15 тыс. рупий (0,81 фунта стерлингов или $1,08), так я и делаю каждый день в сезоне".

Лучшему другу Анинг всего шесть лет, однако в прошлом году он так тяжело работал в табачный сезон, что накопил 1 млн рупий (52 фунта стерлингов или $70). "Если я продолжаю работать ночью, то могу получить 50 тыс. рупий (2,69 фунтов стерлингов или $ 3,6). После молитвы в 19:30 я работаю где-то до полуночи, - говорит он. - Занятия в школе начинаются в 8 утра. Поэтому мы часто опаздываем во время сезона".

Тихой сапой

В то время как трудовое законодательство Индонезии запрещает детям в возрасте до 18 лет выполнять вредную работу, на практике - особенно в мелкомасштабном земледелии в малоразвитых восточных регионах Индонезии - законы часто недостаточно соблюдаются и осознаются.

Собранный фермерами табак через посредников выкупают крупные компании / Фото ЕРА

После сушки табак, выращенный рядовыми фермерами Белека, продается посредникам, которые тоннами транспортируют его на один из нескольких складов на острове Ломбок. В основном он продается на склад, контролируемый индонезийской табачной компанией Djarum.

Один из посредников сообщил The Guardian на условиях анонимности, что компания не знает о вовлечении детей в производство, однако признал, что никто не задает лишних вопросов на эту тему.

Компания Djarum отказалась отвечать на вопросы об использовании детского труда.

Пять крупных транснациональных табачных компаний заявили, что детский труд неприемлем и что они прилагают большие усилия, чтобы положить конец подобной практике в своей цепочке поставок. Они отмечают, что поощряют фермеров выращивать и другие культуры, но добавляют, что табак приносит хозяйствам более высокий доход.

Никто из собеседников The Guardian в Белеке [местных жителей] не видит проблемы в том, что дети работают в табачной промышленности.

Один из местных мальчиков-подростков, 13-летний Ресту, иллюстрирует, насколько лояльно относятся к табаку в деревне.

"Все мои учителя курят, - отвечает он на вопрос о том, что узнал о курении в школе. - Даже мой директор курит возле нас в школе".

Родители 14-летней Эпинг не знают, что думать из-за ее повторяющихся недомоганий при отсутствии диагноза. Они утверждают, что попросили ее прекратить работать во время сбора урожая.

"Иногда я прошу ее не работать, но она управляется [с уборкой табака] так быстро, что я радуюсь этому", - говорит ее мать Нурул Худа. "А иногда она просто пропадает, - добавляет мать девушки, пожимая плечами. – Но всегда возвращается с деньгами".