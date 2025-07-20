В Чехии активисты собрали почти 2,5 млн евро на гаубицы для Украины

Чешская общественная инициатива Подарок для Путина собрала более 60 миллионов крон (более 2,4 миллиона евро) для покупки шести гаубиц на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил организатор инициативы Мартин Ондрачек агентству ČTK.

За эти средства планируют закупить шесть новых артиллерийских установок Д-30. Как отмечают организаторы инициативы, каждая из гаубиц получит имя в честь героев чехословацкого сопротивления времен Второй мировой войны — как символ почтения памяти об их борьбе.

Ондрачек сообщил, что одну из гаубиц назвали Йозеф в честь Йозефа Машина, участника группы сопротивления Три короля. Другие артиллерийские установки получили имена в честь участников покушения на Рейнгарда Гейдриха — Яна Кубиша и Йозефа Габчика, а также выдающегося чешского летчика Карела Куттельвашера, который воевал в Королевских ВВС во время Второй мировой войны.

Сбор средств на гаубицы стартовал в ноябре прошлого года. Тогда же инициатива объявила о начале нового сбора на приобретение 500 беспилотников с боеприпасами и системами управления общей стоимостью 12,5 миллиона чешских крон (25 млн грн).

С начала 2025 года инициатива Подарок Путину собрала уже 120 миллионов чешских крон (более 230 млн грн). Это больше, чем за такой же период в 2024 и 2023 годах. С начала проекта в мае 2022 года благодаря нескольким сборам организаторы собрали более 1 миллиарда крон на закупку оружия и военной техники для Украины.