Инфляция в Венесуэле с начала года составила более 900% Сегодня, 06:39 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Marco Bello Иллюстрационное фото REUTERS/Marco Bello

Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Анхель Альварадо заявил, что с начала года инфляция в Венесуэле превысила 900%.

«Инфляция в мае составила 31,3%, накопленная (с января 2019 года) — 905,6%», — заявил депутат.

Венесуэла охвачена экономическим и политическим кризисом с 2010 года. Кризис и как следствие высокая инфляция стали причиной постоянного дефицита продовольствия и медикаментов. Из-за рекордной инфляции сотни тысяч жителей страны недоедают, а миллионы уже покинули Венесуэлу в последние годы.