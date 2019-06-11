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Инфляция в Венесуэле с начала года составила более 900%

Сегодня, 06:39
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Инфляция в Венесуэле с начала года составила более 900% - фото

REUTERS/Marco Bello

Иллюстрационное фото

Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Анхель Альварадо заявил, что с начала года инфляция в Венесуэле превысила 900%.

«Инфляция в мае составила 31,3%, накопленная (с января 2019 года) — 905,6%», — заявил депутат.

Венесуэла охвачена экономическим и политическим кризисом с 2010 года. Кризис и как следствие высокая инфляция стали причиной постоянного дефицита продовольствия и медикаментов. Из-за рекордной инфляции сотни тысяч жителей страны недоедают, а миллионы уже покинули Венесуэлу в последние годы.

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Теги:   Венесуэла

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