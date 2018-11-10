Индонезия прекратила поиски жертв крушения Boeing 737

В субботу, 10 ноября, власти Индонезии официально прекратили поиски жертв крушения крушения Boeing 737 авиакомпании Lion Air.

Об этом сообщил глава агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Мухаммад Сиауги, пишет Reuters.

"Мы больше не нашли жертв крушения со вчерашнего дня, и поэтому я объявляю поисковую операцию завершенной", - сказал он.

По словам Сиауги, спасатели собрали 196 мешков с человеческими останками. По результатам судебно-медицинской экспертизы удалось идентифицировать 77 жертв.

Отмечается, что будут продолжены поиски второго черного ящика, на котором должны быть записи разговоров в кабине пилотов.

Напомним, 29 октября самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air упал в море через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. До потери связи экипаж отправил запрос на возвращение в аэропорт вылета.

Всего на борту было 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе трое детей, два пилота и пять бортпроводников. По данным СМИ, в самолете находились 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.

На месте крушения Boeing 737 не обнаружено признаков того, что кто-то из пассажиров или членов экипажа мог выжить.

В Комитете по обеспечению безопасности на транспорте заявили, что у самолета был неисправен датчик скорости.