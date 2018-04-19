Индонезия пережила землетрясение: есть погибшие и раненые

В прошлый раз мощное землетрясение в Индонезии зафиксировали в январе

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,4.

Как сообщает Reuters, толчки затронули центральную часть индонезийского острова Ява. Более двух тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

В результате землетрясения погибли два человека, более 20 получили ранения различной степени тяжести.

Людей доставляют в больницы, некоторым приходится эвакуироваться во временные убежища.

Сообщается о разрушениях.

Напомним, 23 января в районе острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,0.