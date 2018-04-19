Индонезия пережила землетрясение: есть погибшие и раненые

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,4.
Как сообщает Reuters, толчки затронули центральную часть индонезийского острова Ява. Более двух тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
В результате землетрясения погибли два человека, более 20 получили ранения различной степени тяжести.
Людей доставляют в больницы, некоторым приходится эвакуироваться во временные убежища.
Сообщается о разрушениях.
Напомним, 23 января в районе острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,0.
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