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Индия сняла ограничения на полеты через свое воздушное пространство

Вчера, 11:14
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Индия сняла ограничения на полеты через свое воздушное пространство - фото

Free-Photos/pixabay.com

Ограничения ввели после воздушного боя самолетов

Индия приняла решение снять ограничения на полеты через свое воздушное пространство.

Об этом сообщили ВВС Индии в своем Twitter.

Ограничения ввели 27 февраля этого года после воздушного боя самолетов Индии и Пакистана.

Напомним, что 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по лагерю группировки Джаиш-э-Мухаммад (Армия Мухаммада), находящегося в Пакистане, которая ранее взяла ответственность за теракт на территории Индии с 45 жертвами.

Конфликт двух стран обострился. По информации индийской стороны, Пакистан сбил индийский МиГ-21, а ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16.

Теги:   Пакистан Самолеты Индия

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