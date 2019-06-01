Индия сняла ограничения на полеты через свое воздушное пространство Вчера, 11:14 Цей матеріал також доступний українською Free-Photos/pixabay.com Ограничения ввели после воздушного боя самолетов Free-Photos/pixabay.com

Индия приняла решение снять ограничения на полеты через свое воздушное пространство.

Об этом сообщили ВВС Индии в своем Twitter.

Ограничения ввели 27 февраля этого года после воздушного боя самолетов Индии и Пакистана.

Напомним, что 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по лагерю группировки Джаиш-э-Мухаммад (Армия Мухаммада), находящегося в Пакистане, которая ранее взяла ответственность за теракт на территории Индии с 45 жертвами.

Конфликт двух стран обострился. По информации индийской стороны, Пакистан сбил индийский МиГ-21, а ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16.