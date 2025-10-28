Индия ищет обходные пути поставки российской нефти после санкций США — Bloomberg

28 октября, 12:18
Нефтяные вышки возле Альметьевска, РФ / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/Stringer)

Нефтяные вышки возле Альметьевска, РФ / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/Stringer)

Индийские государственные нефтеперерабатывающие компании рассматривают возможность продолжать закупки российской нефти со скидкой, ориентируясь на небольшие компании вместо крупных поставщиков Роснефть и Лукойл, которые на прошлой неделе попали под санкции США.

Об этом 28 октября пишет Bloomberg.

После последнего пакета американских санкций такие компании, как Indian Oil Corp., Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum, воздерживаются от закупок нефти марки Urals. Они ждут указаний от правительства и оценивают доступные варианты.

Индийские переработчики пытаются понять, сколько нефти можно приобрести у несанкционированных компаний в России и по какой цене. Они также изучают возможности, через которые часть нефти Роснефть может поставляться через другие структуры.

По данным Kpler, вместе эти четыре компании ранее обеспечивали более 80% импорта российской нефти в Индию в 2024 году.

Теперь ожидается резкое сокращение поставок российской нефти, и больше всего пострадает частная компания Reliance Industries, которая в течение года закупала Urals по срочному контракту с Роснефтью, добавляет Bloomberg.

Единственная возможность продолжения закупок российской нефти в Индии может касаться Nayara Energy, которую поддерживает Роснефть. Она уже под санкциями ЕС и Великобритании, и пока не демонстрирует признаков сокращения покупок, отмечает издание.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие недостатка серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине». В частности, под санкции попали Роснефть и Лукойл.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пора «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».

Со своей стороны Трамп выразил уверенность, что введенные санкции США повлияют на мирный процесс.

27 августа вступили в силу 50-процентные пошлины США на товары из Индии, что является самым высоким тарифом в Азии, введенным Трампом для Индии, в частности за закупку российской нефти.

19 августа министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Индия получает прибыль от резкого увеличения закупок российской нефти во время войны в Украине, и Вашингтон считает такую ситуацию неприемлемой.

Bloomberg писал, что в августе государственные НПЗ Индии временно отказывались от закупки российской нефти на фоне анонсированных США тарифов, но впоследствии вернулись к торговле с РФ.

В Индии оценили потенциальный эффект повышения тарифов США до 50% на экономику страны. По словам главного экономического советника Индии Ананти Нагесварана, такие пошлины могут уменьшить ВВП Индии на 0,5−0,6% в текущем году.

Редактор: София Хушвахтова

