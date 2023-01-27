Реорганизация нации. Индия продолжит идти по пути шовинизма большинства — The Economist 27 января, 11:33 Эксклюзив NV Сторонники Нарендры Моди во время предвыборной кампании, 30 марта 2019 года (Фото:REUTERS/Anuwar Hazarika)

Лена Шиппер, шеф-редактор бюро The Economist в Южной Азии, прогнозирует усиление шовинистического курса премьера Индии Нарендры Моди в 2023 году.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Для Нарендри Моді 2022 рік був кращим, аніж для більшості світових лідерів. Прем'єр-міністрові Індії пророкували, що він завершить рік як очільник великої економіки, котра зростає най­швидше у світі — майже на 7%, незважаючи на численні глобальні кризи.



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Війна Росії проти України занурила Європу в енергетичний колапс і внесла напруження у відносини між західними союзниками. Індії вона, навпаки, допомогла закупати дешеву російську нафту та підвищила політичну вагу Моді у світі. Поки західні країни наввипередки намагалися заручитися підтримкою Індії, прем'єр-міністр вдало створив для себе імідж нібито нейтрального прихильника мирного вирішення конфлікту. Йому вдалося побурчати на Володимира Путіна та одночасно протистояти умовлянням Заходу остаточно приєднатися до антиросійської коаліції.

